19 июня изменятся схемы объезда улицы Курнатовского

Уважаемые жители и гости столицы! В связи с капитальным ремонтом улицы Курнатовского, c 19 июня 2020 года будут внесены изменения в ранее опубликованные схемы движения городских автобусов №2, №3, №5. Городской маршрут №25 будет осуществлять движения по существующей схеме. Просим горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Источник: Управление транспорта и дорожной инфраструктуры ОА г. Якутска

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