19 декабря 2023: Никола Зимний, день Николая Чудотворца

Кто такой Николай Угодник, откуда берет начало этот праздник

В православной церковной традиции День Николая Чудотворца или День Николы Зимнего отмечается несколько раз. В августе, а именно 11 числа верующие отмечают день рождения святого, тогда как 19 ноября отмечается день смерти. Но существует и еще одна дата, 22 мая. Именно в этот день мощи святого перенесли из Мира Ликийского в Бари, в город, который находится в Италии.

В чем связь Санта-Клауса и Николая Угодника

Несколько слов о самом святом. Николай родился в Ликии, которая в то время была колонией Греции. Родился мальчик в третьем веке, в семье христиан. Немного повзрослев, молодой человек решил посвятить себя служению богу. Он стал священником. Все что осталось ему от родителей он отдал нуждающимся. Затем в городе Мира (ныне Анталия) он был рукоположен в сан архиепископа. Известен святой чудесами, которые он сотворил при жизни. Николай воскресил моряка и спас Мира от жуткого голода. Также он прославился как рьяный борец против язычества и других культов. Николай был защитником тех людей, которые были невинно осуждены.

Прожил святой до глубокой старости. После смерти тело святого стало мироточить. Благодаря этому, к телу потянулись многие страждущие. В ХI веке, мощи святого были перенесены в итальянский город Бари. До сих пор какая-то часть их храниться в этом городе.

Так сложилось исторически, что сегодня святого Николая связывают с Санта-Клаусом. Безусловно, последний персонаж является вымышленным, как сегодня принято говорить, виртуальным персонажем. Изменения произошли под воздействием истории, которая случилась со стариком и его тремя дочерьми. Жил старик и его дочери в крайней нищете. Архиепископ решил помочь и ночью подбросил в дом мешочек с золотом. Старик и его дочки обнаружили золото, но не знали откуда оно взялось. Удалось отцу выдать замуж старшую дочь, затем среднюю и младшую. В общем проделал архиепископ трюк с золотом три раза. В последнем случае счастливый отец подкараулил Николая и поблагодарил его за подарки.

Эта традиция, а именно дарить подарки, сохранилась до наших дней. Причем подарки дарят не только детям, но и взрослым.

Чего ждут от святого Николая

По сложившейся традиции, святой Николай является покровителем купцов, путешественников и моряков. Молятся святому, для того чтобы защитить корабли от шторма, для разрешения очень сложного дела, для восстановления справедливости в том случае, если человека несправедливо осудили. Святой Николай охраняет детей от бед, особенно если это касается сирот.

Какие традиции празднования существуют на Руси

На киевской земле, в древней Руси, княгиней Ольгой был воздвигнут первый христианский храм в честь Николая Чудотворца. С той поры было построено много церквей в честь Николая. Не следует забывать, что Никольская башня Кремля также носит соответствующее название.

Так исторически сложилось, что святой Николай является чуть ли не народным святым. Среди святых он считается «старшим». У Николая просят заступничества, кто не знает пословицу: проси Николу, а он Спасу скажет. И сегодня поклониться мощам святого приезжают в Бари преимущественно люди из России и стран СНГ.

Очень почитаемым является Никола Зимний. Праздник отмечается 19 декабря. Зимой Николай спускается с небес и изгоняет с земли нечистую силу. В честь такого праздника устраивали трапезу для всего села. Обычно в братчину закалывали быка, которого выращивали всем селом.

Принято в этот праздник заключать договора, продавали излишки хлеба. Причем договора, заключенные в канун праздника считались незыблемым в отношении цены. Такой праздник как рождество святого, а именно 11 августа, только в русской христианской традиции отмечается, в других православных церквах такого праздника нет. Причем именно Екатерина II отменила празднование рождества Николая. Правда празднование со временем было восстановлено.

Какие приметы связывают с Николиными днями

Основная примета, как правило, связывается с погодой на праздник. Если 19 декабря будет ясно, то и летом будет теплая погода без дождя. Если в канун праздника появляется иней, то это сулит богатый урожай овса. Весной будет много травы, в том случае, если 19 декабря выпадет много снега. Обязательно исполнится просьба к святому если вы зажжете 40 свечей и будете молиться пока они полностью не догорят.

В канун праздника начинается череда гуляний, связанных с Новым Годом. Святой Николай спускается на землю и совершает чудесные деяния. Праздник считается наиболее привлекательным, в этот день нельзя ничего делать, даже не делать любую работу на дому. Нельзя в этот день ругаться, особенно на детей. Исключите для себя накопление обид. Важно в праздник не грустить, иначе печаль может привести к сильным морозам. Перед тем как праздновать необходимо отдать все долги.

Праздник сегодня особо любим детьми. Каждый ребенок, просыпаясь утром, заглядывает под подушку и с удовольствием получает подарок от Николая. Для него это долгожданный миг, малыш ждет его целый год. Праздник Николая предваряет все новогодние праздники.