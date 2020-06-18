19, 20 июня ожидается отключение воды в кварталах Якутска

С 10:00 до 14:00 19 июня 2020 года в связи с ремонтными работами АО “Теплоэнергия” будет ограничена подача холодного водоснабжения.

Под отключение попадают: 122 квартал, частный сектор по улицам Крупской, Чернышевского, Лизы Чайкиной, Матросова, Неустроева, Гастелло, Автодорожная, Ксенофонта Уткина.

С 9:00 до 13:00 19 июня 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадает 69, 66 кварталы.

С 22:00 19 июня 2020 года до 6:00 20 июня 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией сетей ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадает 164 квартал.