18 января – Крещенский Сочельник и переход Меркурия от ретро-фазы

Куда повернёт жизнь с этого момента и для кого всё будет особенно ощутимо?

Накануне христианского праздника Крещения, планета Меркурий, наконец, выпрямит траекторию своего движения и избавится от ретроградности.

Чем запомнится период с 18 января

Многие люди смогут вдохнуть полной грудью и взглянуть на мир по-новому. Фобии и тревоги растворятся, финансовая удача снова вернётся, как и желание приятного общения с окружающими. Жизнь войдёт в колею стабильности, что побудит заняться полезными делами. Планета вышла на прямой путь и продлится это аж до 20 апреля. Весь этот период стоит сохранять в себе деловую активность. Но на трёх зодиакальных знаках Меркурий отразится по-особому.

Весы

Весам выпадет шанс восстановиться в учёбе или успешно пройти собеседование с дальнейшим перспективным трудоустройством. На устоявшейся работе могут возобновиться переговоры с иностранными партнёрами. Если тянутся они долго, при господстве Меркурия маячит финальная точка. В конце января возможен срыв во встречах и поездках. Хорошо сейчас заводить новые знакомства – они, быстрее всего, перерастут в крепкие приятельские отношения.

Близнецы

Им придётся заниматься оформлением документов, заново договариваться с кем-то о важных делах. Период потребует размышлений. Может, захочется вернуться к прежнему образу жизни, заняться правильным питанием или вернуть былые формы. Велика вероятность восстановления старых дружеских и любовных связей.

Водолеи

Они окунутся в хлопоты, касающиеся детей. Маленькие могут разболеться, а взрослые — обратиться за советом. Молодёжь будет заводить романы и лёгкие отношения без серьёзных обязательств. Кто постарше, внезапно может столкнуться с бывшими возлюбленными. Не исключается возникновение любовных треугольников. В плане хобби, это отличное время, чтобы заняться любимыми творческими делами — дорисовать пейзаж, довязать свитер, закончить с ремонтом, например. Собираясь в дорогу, не стоит покупать билеты на 18.01 или 20.04. Возможен срыв поездки из-за задержек с рейсами.