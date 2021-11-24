18 тысяч детей со всей России участвуют в в конкурсе, созданном по инициативе Якутии

21 ноября завершился прием видеороликов на Конкурс «Смотри, это Россия!». Проект, созданный по инициативе Якутии, снова подтвердил статус федерального и, как и в прошлом году, получился масштабным. Второй сезон конкурса, посвященный легендам регионов, повторил успех первого: школьники из всех 85 регионов приняли участие. Всего зарегистрировано более 3600 команд или 18000 участников. Большинство видео снято ребятами средней возрастной категории: 11 – 15 лет. Больше всего о легендах регионов рассказали участники из Республики Саха (Якутия), Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Тульской области.

«В прошлом году мы убедились в том, что инициатива школьников Якутии нашла отклик в каждом регионе нашей страны. В этом году получили яркое подтверждение тому, что конкурс «Смотри, это Россия!» шагает по стране и привлекает все больше участников, которые с радостью делятся своими историями. Такие мероприятия помогают нам понять, какая у нас огромная прекрасная страна и воспитать настоящих патриотов России», – сказал Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В этом году перед детьми стояла задача рассказать о легендах своего региона.Чаще всего дети рассказывали о выдающихся личностях края, о легендах памятных мест, географических объектов и исторических событий. Самыми популярными по статистике стали такие форматы: новостной репортаж, мультипликационный ролик, обыгрывание театральной сценки, документальный фильм.

25 ноября на сайте lookitsrussia.ruначнется голосование. Победителей в трех возрастных группах до 9 декабря будут определять обычные зрители – любой желающий имеет право выразить свое мнение. Авторы лучших работ получат смартфоны. Партнеры конкурса дополнительно выберут победителей в номинациях: «Креатив в изучении своей малой родины», «Юные амбассадоры своего региона», «Знание», «Дети России», «Лучший сценарий» и «Лучшая операторская работа», и наградят их своими призами.

«Таланты школьников, как их потенциал, безграничен: мы не раз убеждаемся в этом на примере проекта «Большая перемена», который реализуется Росмолодежью. В конкурсе «Смотри, это Россия!», помимо того, что участники могут реализовать профессиональные способности, они больше узнают о других регионах и виртуально путешествуют по всей России. В будущем, с таким опытом участники смогут активно развивать креативные индустрии и внутренний туризм в стране», – заключает член оргкомитета конкурса, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

В этом году Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи(Росмолодежь), Федерального агентства по туризму, президентской платформы «Россия – страна возможностей», АО «УК «ИНТЦ «Сириус», Русского географического общества, Российского общества «Знание», Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия).