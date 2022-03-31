18 проектов из Якутии выиграли президентские гранты в сфере культурных инициатив

Опубликован список проектов- победителей конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, из них 18 проектов от Якутии, в их числе такие проекты как:

Анимационный сериал «Кындыкан»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЫНДЫКАН»

Проекты в области современной популярной культуры

358 310,00 ₽

Расходы на реализацию

1 255 310,00 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 67,25

Заявка ПФКИ-22-1-010536 от 19.01.2022

2. Кино-Инсталляция по мотивам произведений якутских народных писателей ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ «УТУМ» (НАСЛЕДИЕ) БОЛТОГИНСКОГО НАСЛЕГА ЧУРАПЧИНСКОГО УЛУСА (РАЙОНА) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)первый конкурс 2022

Проекты креативных индустрий (в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр)

465 148,00 ₽

Расходы на реализацию

717 048,00 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 69,5

Заявка ПФКИ-22-1-001556 от 20.01.2022

3. Фестиваль Ямщицкий перезвон

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ «АЛГЫС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИНСКИЙ НАСЛЕГ»

первый конкурс 2022

Проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий

492 974,71 ₽

Расходы на реализацию

912 128,71 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 71,5

Заявка ПФКИ-22-1-003356 от 20.01.2022

4. Создание студии цифрового контента «Арктика»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРКТИК СМАРТ»

первый конкурс 2022

Проекты креативных индустрий (в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр)

1 107 100,00 ₽

Расходы на реализацию

2 830 705,00 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 74,75

Заявка ПФКИ-22-1-010377 от 20.01.2022

5. «Звучащее наследие» к 130-летию первого композитора Якутии М. Н. Жиркова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИЛЮЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. М.Н. ЖИРКОВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

первый конкурс 2022

Образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии)

361 671,00 ₽

Расходы на реализацию

515 191,00 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 73,75

Заявка ПФКИ-22-1-001603 от 20.01.2022

6. Республиканский фестиваль «Ус саха таптала» (Любовь трех поколений), посвященный 95-летию народной артистки Республики Саха (Якутия) М.К.Поповой-Эдьии…

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. М.К. ПОПОВОЙ -ЭДЬИИЙ МАРЫЫНА»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛГУМИНСКИЙ НАСЛЕГ»

первый конкурс 2022

Проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий

264 165,00 ₽

Расходы на реализацию

439 505,00 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 73,75

Заявка ПФКИ-22-1-005062 от 20.01.2022

7. Arctic Creative Academy

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ФОНД) «ЕДИНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

первый конкурс 2022

Образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии)

4 700 000,00 ₽

Расходы на реализацию

10 457 500,00 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 80,5

Заявка ПФКИ-22-1-003192 от 20.01.2022

8. Возрождение, развитие, популяризация технологии изготовления старинной деревянной национальной утвари народа Саха

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ДОМ ОЛОНХО ИМ.П.П.ЯДРИХИНСКОГО-БЭДЬЭЭЛЭ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕНСКИЙ НАСЛЕГ» НАМСКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

первый конкурс 2022

Образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии)

475 199,00 ₽

Расходы на реализацию

624 519,00 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 74,67

Заявка ПФКИ-22-1-011956 от 20.01.2022

9. «Доступная культурная среда»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЖЕНСКИЙ СОВЕТ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИТТИНСКИЙ НАСЛЕГ» КОБЯЙСКОГО УЛУСА (РАЙОНА) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

первый конкурс 2022

Образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии)

306 268,00 ₽

Расходы на реализацию

666 268,00 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 69,5

Заявка ПФКИ-22-1-016751 от 20.01.2022

10. Конкурс инсталляций «ҺӨҔҮҤ: якутский язык глазами художника»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НЕУСТРОЕВ АЙАН ИВАНОВИЧ

первый конкурс 2022

Проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий

496 380,00 ₽

Расходы на реализацию

983 694,00 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 71,0

Заявка ПФКИ-22-1-005833 от 20.01.2022

11. Международный конкурс исполнителей на хомусе (варгане) «Хомусист-виртуоз мира»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НИКАНОРОВ ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ

первый конкурс 2022

Проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий

2 601 317,05 ₽

Расходы на реализацию

3 610 102,05 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 80,75

Заявка ПФКИ-22-1-010502 от 20.01.2022

12. Мастерская народных ремесел

УЛУСНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ «АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ» КОБЯЙСКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

первый конкурс 2022

Проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий

491 310,00 ₽

Расходы на реализацию

1 100 310,00 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 81,0

Заявка ПФКИ-22-1-001285 от 20.01.2022

13. Научно -популярный киномарафон Мой личный дракон

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАЛДАНОВА ДОРА БОРИСОВНА

первый конкурс 2022

Образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии)

980 009,50 ₽

Расходы на реализацию

1 734 009,50 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 74,75

Заявка ПФКИ-22-1-013025 от 20.01.2022

14. AYANA — Электронный переводчик для мгновенного перевода эвенкийского языка на основе скрипта с функцией правки для носителя языка

первый конкурс 2022

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АПРОСИМОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий

1 477 784,90 ₽

Расходы на реализацию

2 809 893,70 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 87,5

Заявка ПФКИ-22-1-008651 от 19.01.2022

15. «Бубенцы над Леной»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ДОМ АРЧЫ» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

первый конкурс 2022

Межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты

346 202,10 ₽

Расходы на реализацию

491 012,00 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 74,0

Заявка ПФКИ-22-1-015942 от 19.01.2022

16. Музей техники имени Н.А. Расторгуева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

первый конкурс 2022

Образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии)

630 988,13 ₽

Расходы на реализацию

767 680,13 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 80,0

Заявка ПФКИ-22-1-010761 от 17.01.2022

17. Арт-клуб OIUU

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЛЕНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

первый конкурс 2022

Проекты в области современной популярной культуры

323 523,00 ₽

Расходы на реализацию

428 523,00 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 73,75

Заявка ПФКИ-22-1-010553 от 14.01.2022

18. Фестиваль «Сказ на бивне мамонта»

ФОНД НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА И РЕМЕСЕЛ «УУС» РС(Я)

первый конкурс 2022

Проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий

2 997 773,00 ₽

Расходы на реализацию

7 340 197,00 ₽

Республика Саха /Якутия/

победитель конкурса 75,0

Заявка ПФКИ-22-1-002859 от 21.12.2021