18 проектов из Якутии выиграли гранты Президентского фонда культурных инициатив

Подведены итоги первого в 2022 году конкурса Президентского фонда культурных инициатив. 18 организаций и учреждений Якутии стали победителями, сообщает ЯСИА.

Среди победителей есть проекты, которые получили максимальную сумму финансирования: создание цифровой студии контента «Арктика» (1 млн 107 тыс. 100 руб.), образовательный проект «Arctic Creative Academy» (4 млн 700 тыс. руб.), международный конкурс исполнителей на хомусе «Хомусист — виртуоз мира» (2 млн 601 тыс. 317 руб.), AYANA — электронный переводчик для мгновенного перевода эвенкийского языка на основе скрипта с функцией правки для носителя языка (1 млн 447 тыс. 784 руб.), фестиваль «Сказ на бивне мамонта» (2 млн 997 тыс. 773 руб.).

Напомним, что некоммерческие организации Якутии — участники грантовых конкурсов — являются резидентами Единого ресурсного центра. Им оказывается информационная, методическая и образовательная помощь на всех этапах экспертизы и продвижения проектов.