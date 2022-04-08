18 проектов из Якутии получат порядка 19 млн рублей из президентского Фонда культурных инициатив
По итогам Конкурса президентского Фонда культурных инициатив поддержано 18 заявок из Якутии почти на 19 млн рублей. Всего для участия в конкурсе было подано 176 заявок. Это рекордное количество заявок по Дальневосточному федеральному округу. Об этом в ходе встречи с победителями конкурса заявила вице-премьер правительства региона Ольга Балабкина.
Наша республика и Приморский край лидируют также по количеству поддержанных заявок – по 18 заявок. «Это отличный результат слаженной работы руководства республики, министерств, представителей муниципальных образований и ресурсных центров. Сумма привлеченных грантовых средств по нашей республике составила 18 млн 800 тысяч рублей», – добавила зампред.
Заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Надежда Мохначевская отметила активное участие районов. «В первом конкурсе 2022 года наибольшее количество заявок подано от Кобяйского района – 13 заявок, по 11 заявок поступили из Горного и Чурапчинского улусов. Больше всего заявок подано от некоммерческих организаций —73 заявки, или 40% от общего количества заявок. От муниципальных учреждений поступило 78 заявок, от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций – 25 заявок», – сообщила она.
Победители конкурса – активистка Общественной организации «Утум» Чурапчинского улуса Диана Павлова и Николай Апросимов – рассказали о своих проектах: проекте «Кино-инсталляция по мотивам произведений якутских народных писателей», посвящённом выдающимся деятелям и событиям в жизни общества и страны, и «AYANA – электронный переводчик для мгновенного перевода эвенкийского языка на основе скрипта с функцией правки для носителя языка».
Среди победителей конкурса – Центр культурного развития «Алгыс» Синского наслега Хангаласского улуса с проектом «Фестиваль «Ямщицкий перезвон», ООО «Кындыкан» с анимационным сериалом «Кындыкан», Детская школа искусств города Вилюйска с проектом «Звучащее наследие» к 130-летию первого композитора Якутии М. Н. Жиркова, индивидуальный предприниматель Айан Неустроев с проектом «Конкурс инсталляций «ҺӨҔҮҤ: якутский язык глазами художника», Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система с проектом «Арт-клуб OIUU», Фонд народно-художественного промысла и ремёсел «Уус» с проектом «Фестиваль «Сказ на бивне мамонта» и другие.
Ольга Балабкина анонсировала, что 20 апреля 2022 г. стартует второй конкурс Фонда культурных инициатив и выразила уверенность, что общественность Якутии примет активное участие с проектами по поддержке молодых талантов, креативных индустрий в области издательского дела, дизайна, кино, и мультимедийных технологий.
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