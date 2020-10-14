18 октября – дополнительный вагон Нижний Бестях – Хабаровск

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» сообщает, что в связи с увеличением пассажиропотока назначается дополнительно купейный вагон беспересадочного сообщения по маршруту Нижний Бестях – Хабаровск. Отправление из Нижнего Бестяха — 18 октября 2020 года, отправление из Хабаровска — 21 октября 2020 года.

Напоминаем, пассажирский поезд Нижний Бестях – Нерюнгри курсирует ежедневно.

Прибытие пассажирского поезда на ст. Нижний Бестях в 5.02 час., отправление со ст. Нижний Бестях в 10.00 час по местному времени.

Прибытие на ст. Нерюнгри – пассажирская в 4.30 час., отправление — в 9.20 час.

Для пассажиров поезда действует трансфер по маршруту Якутск — ж.д. вокзал Нижний Бестях — Якутск:

Период курсирования Пункт отправления из Якутска с 01.06.2020 по 23.10.2020

Речной вокзал с 24.10.2020 по 30.11.2020

202-ой микрорайон (зона городского пляжа) с 01.12.2020 по 10.04.2020 Автовокзал

С 13 декабря 2020 года вводится новое расписание пассажирского поезда Нижний Бестях — Нерюнгри. Прибытие на ст. Нижний Бестях будет в 12.44 час, отправление в 19.30 час по местному времени.