14.10.2020
14:45
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Экономика

18 октября – дополнительный вагон Нижний Бестях – Хабаровск

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» сообщает, что в связи с увеличением пассажиропотока назначается дополнительно купейный вагон беспересадочного сообщения по маршруту Нижний Бестях – Хабаровск. Отправление из Нижнего Бестяха — 18 октября 2020 года, отправление из Хабаровска — 21 октября 2020 года.

Напоминаем, пассажирский поезд Нижний Бестях – Нерюнгри курсирует ежедневно. 

Прибытие пассажирского поезда  на ст. Нижний Бестях в 5.02 час., отправление со ст. Нижний Бестях в 10.00 час по местному времени.

Прибытие на ст. Нерюнгри – пассажирская в 4.30 час., отправление — в 9.20 час.

Для пассажиров поезда действует трансфер по маршруту Якутск — ж.д. вокзал  Нижний Бестях — Якутск:

Период курсированияПункт отправления из Якутска
с 01.06.2020 по 23.10.2020
Речной вокзал
с 24.10.2020 по 30.11.2020
202-ой микрорайон (зона городского пляжа)
с 01.12.2020 по 10.04.2020Автовокзал

С 13 декабря 2020 года вводится новое расписание пассажирского поезда Нижний Бестях — Нерюнгри. Прибытие на ст. Нижний Бестях будет в 12.44 час, отправление в 19.30 час по местному времени.

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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