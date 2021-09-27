18-летняя якутянка выиграла серебро на чемпионате России

Чемпионат России среди мужчин и женщин проходил в Майкопе.

Несмотря на юный возраст Карина ЕФИМОВА смогла навязать достойную конкуренцию всем соперницам и поднялась на вторую ступень пьедестала взрослого чемпионата России по дзюдо в весовой категории до 52 кг – об этом сообщает Sportyakutia.ru

Это первый чемпионат России в новом олимпийском цикле. По итогам турнира формируется кадровый резерв сборной страны с прицелом на олимпийский Париж.

Победители и призеры в весовой категории до 52 кг:

1. Поликарпова Анастасия (Москва)

2. Ефимова Карина (Екатеринбург/Саха)

3. Грибанова Дарья (Курск)

3. Долгих Екатерина (Московская область)