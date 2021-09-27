27.09.2021
17:49
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Спорт
18-летняя якутянка выиграла серебро на чемпионате России
Чемпионат России среди мужчин и женщин проходил в Майкопе.
Несмотря на юный возраст Карина ЕФИМОВА смогла навязать достойную конкуренцию всем соперницам и поднялась на вторую ступень пьедестала взрослого чемпионата России по дзюдо в весовой категории до 52 кг – об этом сообщает Sportyakutia.ru
Это первый чемпионат России в новом олимпийском цикле. По итогам турнира формируется кадровый резерв сборной страны с прицелом на олимпийский Париж.
Победители и призеры в весовой категории до 52 кг:
1. Поликарпова Анастасия (Москва)
2. Ефимова Карина (Екатеринбург/Саха)
3. Грибанова Дарья (Курск)
3. Долгих Екатерина (Московская область)
Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru
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