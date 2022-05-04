18-летний якутянин предстанет перед судом за сбыт наркотиков

Следственным отделом Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело в отношении участника организованной преступной группы, осуществлявшей сбыт синтетических наркотиков

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Северо-Восточного Линейного Управления МВД России на транспорте была получена информация, указывающая на причастность жителя Республики Саха (Якутия) к деятельности интернет-магазина, специализирующегося на сбыте синтетических наркотиков на территории города Якутска.

В результате реализации оперативных материалов был задержан молодой человек, являющийся участником организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что 18 летний обвиняемый получал информацию о месте нахождения тайников в городе Якутске посредством одного из мессенджеров от других членов организованной группы. Получив координаты, он забирал оптовые партии наркотических средств, фасовал наркотик на мелкие партии и распространял его путём «закладок» на территории города Якутска и в его пригородах.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте обнаружен и изъят из незаконного оборота 71 свёрток с наркотическим веществом синтетического происхождения в крупном размере. Стоимость изъятого наркотика, на «чёрном рынке» составляет свыше двухсот тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по ч.3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

Суда мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.