18-летний якутянин обокрал тетю приятеля

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже обратилась жительница Мирного. Женщина сообщила, что неизвестные похитили из её квартиры 100 тысяч рублей.

В ходе оперативно – разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 18–летний друг племянника потерпевшей.

Следствием установлено, что в день происшествия подозреваемый зашел в гости к своему несовершеннолетнему приятелю. Последний попросил его сходить за продуктами и передал денежные средства. При этом подросток, доставая деньги, продемонстрировал злоумышленнику пачку купюр. Поняв, что в доме хранится крупная сумма наличных, у молодого человека возник преступный умысел. После похода в магазин он незаметно вытащил из кошелька 100 тысяч рублей и под благовидным предлогом покинул квартиру. Похищенные денежные средства потратил на обновление своего гардероба и посещение ресторанов.

Возбуждено уголовное дело по п «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.