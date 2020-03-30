18-летний якутянин наобещал с три короба

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель по факту мошенничества на сумму 40 000 рублей.

Сотрудниками оперативно-сыскного отдела в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск и задержание злоумышленника, местонахождение подозреваемого было установлено. Им оказался 18-летний уроженец Верхневилюйского района Якутии.

Выяснилось, что заявитель в сети интернет разместил объявление о сдаче в аренду своего ноутбука на различные сроки. Злоумышленник, взяв в аренду на двое суток ноутбук, пообещал расплатиться с хозяином по возвращению цифровой техники. Однако через оговоренный срок он передумал возвращать ноутбук и продал его, выручив при этом 10 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.