18-летний преступник пошел на хитрость

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель с сообщением о краже беспроводных наушников стоимостью более 10 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, им оказался ранее судимый безработный 18-летний житель пригорода.

Установлено, что в день происшествия подозреваемый, находясь в одном из интернет-центров столицы Якутии, заметил оставленные потерпевшим на столе у компьютера беспроводные наушники. Чтобы самому не попасть «в поле зрения» камер видеонаблюдения, злоумышленник вышел из помещения и попросил своего знакомого принести эти наушники, соврав ему, что они принадлежат ему, и он их случайно забыл на столе. Похищенное имущество подозреваемый сбыл.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.