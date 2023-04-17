17.04.2023
18:59
181
Якутия
18 апреля закрываются ледовые переправы на дорогах «Вилюй» и «Колыма»
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 18 апреля закрывается движение по ледовому автозимнику через р. Алдан «Хандыга–Мегино-Алдан» на 365-м км федеральной автодороги Р-504 «Колыма», а также на ледовых переправах федеральной автодороги А-331 «Вилюй» (660-й км «Верхневилюйск», 807-й км «Кюндядя», 956-й км «Устье» и 1049-й км «Крестях»).
График поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников
|№ п/п
|Река
|Ледовая переправа
|Ограничение грузоподъемности до 30 тонн
|Ограничение грузоподъемности до 20 тонн
|Дата закрытия
|1
|Вилюй
|Верхневилюйск км 660 а/д «Вилюй»
|10.04.2023
|14.04.2023
|18.04.2023
|2
|Вилюй
|Кюндядя км 807 а/д «Вилюй»
|10.04.2023
|14.04.2023
|18.04.2023
|3
|Вилюй
|Устье км 956 а/д «Вилюй»
|10.04.2023
|14.04.2023
|18.04.2023
|4
|Вилюй
|Крестях км 1049 а/д «Вилюй»
|10.04.2023
|14.04.2023
|18.04.2023
|5
|Лена
|Якутск — Нижний Бестях а/д «Колыма»
|10.04.2023
|—
|15.04.2023
|6
|Алдан
|Хандыга–Мегино-Алдан км 365 а/д «Колыма»
|10.04.2023
|14.04.2023
|18.04.2023
Фото: Социальные сети
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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