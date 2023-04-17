17.04.2023
18:59
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Якутия

18 апреля закрываются ледовые переправы на дорогах «Вилюй» и «Колыма»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 18 апреля закрывается движение по ледовому автозимнику через р. Алдан «Хандыга–Мегино-Алдан» на 365-м км федеральной автодороги Р-504 «Колыма», а также на ледовых переправах федеральной автодороги А-331 «Вилюй» (660-й км «Верхневилюйск», 807-й км «Кюндядя», 956-й км «Устье» и 1049-й км «Крестях»).

График поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников

№ п/пРекаЛедовая переправаОграничение грузоподъемности  до 30 тоннОграничение грузоподъемности  до 20 тоннДата закрытия
1ВилюйВерхневилюйск км 660 а/д «Вилюй»10.04.202314.04.202318.04.2023
2ВилюйКюндядя км 807 а/д «Вилюй»10.04.202314.04.202318.04.2023
3ВилюйУстье км 956 а/д «Вилюй»10.04.202314.04.202318.04.2023
4ВилюйКрестях км 1049 а/д «Вилюй»10.04.202314.04.202318.04.2023
5ЛенаЯкутск — Нижний Бестях а/д «Колыма»10.04.202315.04.2023
6АлданХандыга–Мегино-Алдан км 365 а/д «Колыма»10.04.202314.04.202318.04.2023
Фото: Социальные сети
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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