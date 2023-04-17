18 апреля закрываются ледовые переправы на дорогах «Вилюй» и «Колыма»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 18 апреля закрывается движение по ледовому автозимнику через р. Алдан «Хандыга–Мегино-Алдан» на 365-м км федеральной автодороги Р-504 «Колыма», а также на ледовых переправах федеральной автодороги А-331 «Вилюй» (660-й км «Верхневилюйск», 807-й км «Кюндядя», 956-й км «Устье» и 1049-й км «Крестях»). График поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников № п/п Река Ледовая переправа Ограничение грузоподъемности до 30 тонн Ограничение грузоподъемности до 20 тонн Дата закрытия 1 Вилюй Верхневилюйск км 660 а/д «Вилюй» 10.04.2023 14.04.2023 18.04.2023 2 Вилюй Кюндядя км 807 а/д «Вилюй» 10.04.2023 14.04.2023 18.04.2023 3 Вилюй Устье км 956 а/д «Вилюй» 10.04.2023 14.04.2023 18.04.2023 4 Вилюй Крестях км 1049 а/д «Вилюй» 10.04.2023 14.04.2023 18.04.2023 5 Лена Якутск — Нижний Бестях а/д «Колыма» 10.04.2023 — 15.04.2023 6 Алдан Хандыга–Мегино-Алдан км 365 а/д «Колыма» 10.04.2023 14.04.2023 18.04.2023

Фото: Социальные сети Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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