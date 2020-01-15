18-20 января до купели на Зеленом лугу будет курсировать автобус

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в период с 18 января по 20 января 2020 года от площади Павших бойцов (Вечный огонь) до центральной купели на Зеленом лугу будет курсировать автобус. Цена проезда будет составлять 28 рублей за наличный расчет.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Отдел организации и контроля транспортной деятельности ОА г. Якутска

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