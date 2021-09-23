179 якутян вылетели на лечение в Тюмень

21 сентября 2021 года для восстановления и укрепления здоровья на санаторно-курортное лечение вылетела пятая группа граждан в составе 179 человек с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы из 13 районов республики.

Граждане пройдут санаторно-курортное лечение в реабилитационном центре «Тараскуль» города Тюмень, путевки в санаторий предоставлены Фондом социального страхования Российской Федерации, проезд граждан обеспечен за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Граждане поблагодарили главу республики Айсена НИКОЛАЕВА за предоставленную возможность восстановить свое здоровье в одной из лучших здравниц страны.

Всего из сел Якутии, которые пострадали от лесных пожаров, в федеральные реабилитационные центры на санаторно-курортное лечение, выехали 449 граждан.