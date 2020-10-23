179 случаев COVID-19 зарегистрировали за сутки в Якутии

Сегодня, 23 октября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается напряженной.

За сутки в регионе зарегистрировано 179 новых случаев коронавируса.

В Якутске — 110 случаев. В Жиганском районе — 12. В Аллаиховском, Амгинском и Таттинском улусах — по 6 случаев. В Алданском и Намском улусах — по 5 случаев. В большинстве других районов зарегистрированы отдельные случаи заболевания. В их отношении ведется соответствующая работа по изолированию контактных лиц и лечению заболевших.

Два летальных случаев зарегистрировано за сутки.

«На контроле ситуация в улусах, каждый случай отслеживается. Разворачиваются дополнительные койки, так как идет повышение заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Первичное звено работает по вакцинации от гриппа. Несмотря на пандемию, система здравоохранения продолжает диспансеризацию населения. Продолжается работа по плановой помощи. Ожидается увеличение количества медицинских услуг», — сказала вице-премьер республики.

За все время в республике зарегистрировано 12185 случаев заболевания COVID-19, 128 случаев летального исхода.