1700 мест открылось в новых детсадах Якутии

В 2021 году в районах Якутии введено 13 детских садов

В течение прошлого года в районах Якутии открыто 13 детских садов на более 1,7 тыс. мест, из них более 500 мест – для детей ясельного возраста.

Детские сады открыты в Намском, Усть-Алданском, Амгинском, Таттинском, Вилюйском, Хангаласском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Томпонском, Олекминском и Алданском районах.

Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» создано 445 дополнительных мест у индивидуальных предпринимателей для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

«Одна из ключевых задач, поставленных Президентом страны, – доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. В республике благодаря нацпроекту «Демография» строятся детские сады с ясельными группами. Важно, чтобы с самого маленького возраста дети воспитывались в комфортных условиях. Поэтому мы уделяем особое внимание качеству новых объектов дошкольного образования», – отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев.

В результате создания новых мест доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет увеличилась с 80% в 2020 году до 98% в 2021 году.

В 2021 году победителями Всероссийского конкурса-смотра «Образцовый детский сад 2020-2021» стали 18 дошкольных образовательных организаций региона. Еще 7 детских садов стали победителями Всероссийского открытого конкурса-смотра «Детский сад года».

В 2022 году в республике ключевой задачей в дошкольном образовании остается создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет. За счет всех источников финансирования планируется ввести 7 детских садов на 545 мест.