17-летний студент стал отличником культуры Якутии! 👏

Об этом Иван Одинцов поделился на своей странице в инстагарм. Иван является студентом II курса Якутской балетной школы (колледжа) имени Аксении и Натальи Посельских.

Иван Одинцов с 2012 г. учился в подготовительном отделении колледжа, в 2015 г. поступил в Якутскую балетную школу (колледж) им. А. и Н. Посельских, ежегодно проходит обучение в Образовательном центре «Сириус» фонда «Талант и Успех» в г. Сочи, является стипендиатом фонда Галины Улановой, благотворительного фонда Светланы Захаровой, обладателем Гранта Целевого фонда будущих поколений РС (Я), бронзовый призер Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира», абсолютный победитель IV Международного фестиваля-конкурса имени Рудольфа Нуреева, где он занял 1 место в трех номинациях: «классический танец», «народно-сценический танец», импровизация».

Юноша поблагодарил ведущего солиста балета, заслуженного артиста РС (Я), педагога Рената Хона за помощь и поддержку!

Поздравляем Ивана с таким почетным званием и желаем дальнейших успехов!