17 команд соревновались в профсоюзных лыжных гонках

26 марта в Якутске на Зеленом лугу состоялись 6-е эстафетные лыжные гонки на Кубок Федерации профсоюзов РС(Я). Всего в соревнованиях приняли участие 17 команд, представляющие отраслевые профсоюзные организации.

Первое и второе места завоевали обе команды рескома профсоюза работников народного образования и науки РФ. Постоянные фавориты эстафеты – команда рескома профсоюза работников физической культуры и спорта в этот раз заняли третье место.

На торжественном открытии соревнований команды приветствовали председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярева, заместитель министра спорта Александр Бугаев и главный судья соревнований Альберт Трофимов. Они отметили важную роль таких соревнований в поддержке спортивного, здорового образа жизни, а также в сплочении трудовых коллективов, выявлении любителей спорта среди трудящихся республики.

Особенностью соревнований этого года стало выставление отраслевыми профсоюзами нескольких команд. К примеру, честь рескома профсоюза работников здравоохранения защищали три команды, реском профсоюза работников образования выставил две команды. Кроме того, традиционно в этом году на соревнование прибыли любители лыжного спорта из Амгинского улуса и города Алдан.

Как нам сообщил представитель команд рескома профсоюза работников образования Айал Иванов, в этом году они заранее готовились к соревнованиям, специально пригласили своих коллег из Мегино-Кангаласского и Хангаласского улусов. «В прошлом году заняли обидное третье место, поэтому в этот раз серьезно натсроились на победу. И не прогадали – вышли победителями. Еще и выявили сильных лыжников – Бугаеву из Мегино-Кангаласского улуса и Федор Григорьев, заместитель директора Хангаласской ДЮСШ тоже показал отличный результат. Очень довольны участием», — рассказал Айал Иванов.

Команду профсоюза работников агропромышленного комплекса республики представляла команда работников АГАТУ под руководством заведующего кафедрой физкультуры и спорта Дмитрия Платонова. «В составе команды – работники нашей кафедры. Мы лыжный сезон начали уже 28 февраля, ежедневно проводим уроки для студентов. Поэтому небольшая подготовка имеется. Сегодня вот заменил приболевшего коллегу, считаю, неплохо пробежали», — говорит Дмитрий Николаевич. Действительно, команда профсоюза работников АПК в этом году заняла четвертое место.

Команду №1 профсоюза работников здравоохранения традиционно организовал председатель ППО РБ №1 – Национального центра медицины Кондратий Афанасьев. Как рассказал нам профсоюзный лидер, в составе команды – два стоматолога Роман Егоров и Петр Севастьянов, Илья Осипов и инструктор-методист лечебной физкультуры физиотерапевтического отделения РБ №1 Мария Драгунова и врач-психолог Перинатального центра республиканской клинической больницы Татьяна Кондратьева. Ребята в этом году заняли 7 место, тем самым улучшив прошлогодний показатель. «Конечно, на подготовку времени у наших работников нет. Но они молодцы – сразу поддержали наш профсоюзный клич и достойно защитили честь родного коллектива и профсоюза», — говорит Кондратий Афанасьев.

Команду профсоюза «Профалмаз» представили работники ЯПТА АК АЛРОСА. Капитаном команды стал директор предприятия Алексей Евстратов. В составе команды – специалист службы безопасности Алексей Жирков и работники цеха сортировки и комплектации Лира Николаева, Саргылана Сергеева и Андрей Мохнач. Как рассказал председатель профсоюзной организации ЯПТА АЛРОСА Михаил Саввин, профсоюзную инициативу сразу же поддержал директор Алексей Евстратов и за короткий срок собрал команду. «Времени на подготовку особо не было. Вчера приходили на Зеленый луг, немного пробежали, выстроили тактику. В эстафете Федерации профсоюзов республики участвуем во второй раз, первый раз приняли участие шесть лет тому назад», — говорит профсоюзный лидер коллектива ЯПТА Михаил Саввин.

Команду Нефтегазстройпрофсоюза пришла поддержать председатель отраслевого профсоюза Василина Лукина. «В этом году честь профсоюза защищают работники УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз», как победители спартакиады среди организаций компании. Ребята заняли 6-е место, чему мы очень рады. В составе команды – инженеры, специалисты из технического состава. Никто из них лыжным спортом серьезно не занимается, а физическую форму ребята сохраняют благодаря тому, что внутри коллектива хорошо поддерживается спорт», — говорит профсоюзный лидер работников нефтегазовой отрасли.

Гостья из Амгинского улуса Анастасия Степанова – учитель физкультуры Эмисской средней школы. В этом году команда работников-амгинцев заняла 5 место. Анастасия Степанова на лыжне встретила своего сына Ньургуна, который защищал честь профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. «Наша мама – большая любительница лыжного спорта и эту любовь с малых лет привила и нам. Поэтому нередко наши встречи происходят на таких соревнованиях», — говорит сын Ньургун Степанов.

Профсоюзная эстафета по лыжным гонкам в очередной раз стала настоящим праздником любителей лыжного спорта, местом встречи а, главное, достигла свою основную цель – сплотить людей труда, создать командный дух.