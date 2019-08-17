17 августа Авдотья малиновка — народные приметы и традиции

17 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти святой мученицы Евдокии (Авдотьи), жившей в IV веке.

Она была знатной римлянкой, но попала в плен к персидскому царю Сапору вместе с 9000 христиан. Пленников отвели в город Визаду в Персии. Здесь Евдокия обратила ко Христу многих персидских женщин, за что её предали мучению. Начальник персидских волхвов заставлял святую отречься от Христа, но она отказалась, после чего была предана истязаниям. Святая стойко выдержала все мучения и не отреклась от своей веры, тогда её бросили в темницу, а позже обезглавили.

В народном календаре этот день 17 августа был известен как: Авдотья Малиновка. Традиционно 17 августа люди отправлялись на сбор малины.

Считалось, что 17 августа огурцы прекращают расти.

Также в этот день полностью убирали огуречную ботву и складывали ее в компостную яму. Нужно было и убрать лук с чесноком, поскольку уже начнется сезон дождей.

Народные приметы на 17 августа: