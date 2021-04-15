17 апреля в сквере цирка пройдет праздничное представление

Дорогие жители и гости столицы!

Приглашаем 17 апреля в 15 ч. в сквер цирка на праздничное мероприятие, посвященное Всемирному Дню цирка!

В программе праздника:

• Оригинальные и захватывающие номера от артистов цирка

• Веселые репризы от клоунов

• Артисты цирка научат Вас жонглировать мячиками, булавами, кольцами, диаболо, тарелками, а также как стоять на катушке.

• Катание на пони и на оленях

• Игры и конкурсы от веселых аниматоров;

• Фотосессия в образе клоуна;

Приходите! Ждем всех на нашем веселом и радостном Празднике Цирка!

В 16:00 на манеже состоится театрализованное юбилейное представление заслуженного артиста РС (Я) Дмитрия Колосова «Разоблачение Шерлока».

Возрастное ограничение: 0+

Дата: 17 апреля 2021г.

Начало: 15:00 ч.

Справки по телефону: 735-537

Место проведения: сквер Государственного цирка Якутии.