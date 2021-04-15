17 апреля в сквере цирка пройдет праздничное представление
Дорогие жители и гости столицы!
Приглашаем 17 апреля в 15 ч. в сквер цирка на праздничное мероприятие, посвященное Всемирному Дню цирка!
В программе праздника:
• Оригинальные и захватывающие номера от артистов цирка
• Веселые репризы от клоунов
• Артисты цирка научат Вас жонглировать мячиками, булавами, кольцами, диаболо, тарелками, а также как стоять на катушке.
• Катание на пони и на оленях
• Игры и конкурсы от веселых аниматоров;
• Фотосессия в образе клоуна;
Приходите! Ждем всех на нашем веселом и радостном Празднике Цирка!
В 16:00 на манеже состоится театрализованное юбилейное представление заслуженного артиста РС (Я) Дмитрия Колосова «Разоблачение Шерлока».
Возрастное ограничение: 0+
Дата: 17 апреля 2021г.
Начало: 15:00 ч.
Справки по телефону: 735-537
Место проведения: сквер Государственного цирка Якутии.
+7 (999) 174-67-82