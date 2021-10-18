16 золотых медалей в активе якутских мадьыны по итогам первенств России по мас-рестлингу

Сборная республики по мас-рестлингу приняла успешный старт – сообщает Sportyakutia.ru

Столица Урала 16 октября приняла первенства России по мас-рестлингу. Юные мадьыны оспаривали комплекты наград в трех возрастных категориях: юноши 12-14 лет, юноши 15-17 лет, юниоры и девушки 18-21 лет.

По итогам соревнований в активе сборных команд Якутии шестнадцать золотых наград. Среди юниоров у наших четыре первых места, а также одна золотая медаль в категории девушек. Среди старших юношей три золота из четырех возможных, у девушек три из пяти. У малышей также три золота в пяти весовых категориях.

Высокие показатели вслед за родоначальниками вида спорта показали юные мас-рестлеры из Свердловской области, Калужской области и Чувашской республики.

Победители и призеры первенства России по мас-рестлингу. 16 октября, 2021 г. Екатеринбург:

Юниоры и юниорки

До 60 кг

1. Игнатьев Герман (Саха )

2. Фокин Дмитрий (Саха)

3. Калентьев Данил (Челябинская)

3. Иванов Даниил (Чувашия)



До 70 кг

1. Михайлов Алексей (Саха)

2. Антонов Ньургун-Михаил (Саха)

3. Абдизойиров Мухриддин (Калужская)

3. Агапитов Николай (Свердловская)



До 80 кг

1. Ушаков Николай (Чувашия)

2. Никонов Евгений (Саха)

3. Титов Сергей (Свердловская)

3. Чупин Владислав (Свердловская)



До 90 кг

1. Сергеев Петр (Саха)

2. Борисов Семен (Саха)

3. Карданов Инал (Кабардино-Балкария)

3. Калашников Михаил (Свердловская)



До 105 кг

1. Сивцев Сарыал (Саха)

2. Кузнецов Александр (Свердловская)

3. Харитонов Дьулустан (Саха)

3. Акопян Артур (Свердловская)



Свыше 105 кг

1. Максимов Денис (Саха)

2. Данилов Василий (Саха)

3. Архипов Дмитрий (Чувашия)

До 50 кг

1. Федотова Анастасия (Чувашия)

2. Винокурова Сахалита (Саха)

3. Пьянкова Елена (Свердловская)

3. Карамышева Алена (Свердловская)

До 60 кг

1. Григорьева Вероника (Чувашия)

2. Грязнухина Алина (Саха)

3. Ефимова Татьяна (Чувашия)

3. Кашина Елена (Свердловская)

До 70 кг

1. Дмитриева Фаина (Саха)

2. Нанова Мария (Саха)

3. Горбунова Юлия (Свердловская)

До 80 кг

1. Галкина Анастасия (Калужская)

2. Плотникова Лия (Саха)

3. Тян Софья (Чувашская)

3. Николаева Екатерина (Чувашия)

Свыше 80 кг

1. Абдузойирова Мохинур (Калужская)

2. Текеянова Евгения (Саха)

3. Гаврилова Анастасия (Свердловская)

3. Грачева Екатерина (Чувашия)

Юноши 15-17 лет

До 50 кг

1. Софронов Василий (Саха)

2. Вазейкин Евгений (Чувашия)



До 60 кг

1. Охлопков Игнат (Саха)

2. Соколкин Павел (Свердловская)

3. Миронов Илья (Свердловская)

3. Павлов Гаврил (Саха)



До 70 кг

1. Иванов Валентин (Саха)

2. Быков Александр (Курганская)

3. Улеев Иван (Чувашия)

3. Ушенин Данил (Курганская)



До 80 кг

1. Сивцев Аркадий (Саха)

2. Рахлеев Айсен-Тускул (Саха)

3. Тян Глеб (Чувашия)

3. Соседов Сергей (Свердловская)



Свыше 80 кг

1.Носорев Дмитрий (Смоленская)

2. Кудрин Эрчим (Саха)

3. Яковлев Андриан Чувашия)

3. Белоусов Денис (Свердловская)

До 50 кг

1. Константинова Айаана (Саха)

2. Иванова Саяна (Саха)

3. Григорьева Анна (Чувашия)

3. Кириллова Карина (Чувашия)

До 60 кг

.1. Теплова Вита (Саха)

2. Алексеева Анастасия (Чувашия)

3. Устьянцева Виолетта (Свердловская)

3. Кузнецова Елизавета (Свердловская)

До 70 кг

1. Охлопкова Кристина (Саха)

2. Казеева Алина (Свердловская)

3. Насонова Вероника (Ленинградская)

Свыше 70 кг

1. Козловская Наталья (Ленинградская)

2. Легчилина Вероника (Свердловская)

3. Александрова Вероника (Чувашия)

3. Гуцева Кристина (Свердловская)

Юноши 12-14 лет

До 40 кг

1. Аржаков Айастаан (Саха)

2. Белолюбский Эдуард (Саха)

3. Сабанов Алихан (Кабардино-Балкария)

3. Кириллов Константин (Чувашия)



До 50 кг

1. Игнатьев Айаал (Саха)

2. Илларионов Марат (Саха)

3. Григорьев Никита (Чувашия)

3. Брылин Илья (Тюменская)



До 60 кг

1. Андреев Дьулус (Саха)

2. Макаров Олег (Саха)

3. Дризлионок Данил (Свердловская)

3. Сирин Вячеслав (Свердловская)



До 70 кг

1. Коковин Даниил (Свердловская)

2. Павлов Аман (Саха)

3. Негнюров Руслан (Саха)

3. Кривоногов Дмитрий (Свердловская)



Свыше 70 кг

1. Емельянов Никита (Свердловская)

2. Шахурин Роман (Пермский)

3. Конюхов Владимир (Пермский)

3. Парфенов Никита (Свердловская)