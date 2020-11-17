17.11.2020
16:30
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Якутск
16 жителей Якутска привлекли за отсутствие регистрации у домашних животных
16 жителей столицы республики привлекли к административной ответственности за уклонение от регистрации кошек и собак, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Наказанием за уклонение является административный штраф в размере от одной тысячи до 1,5 тысячи рублей, а для должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей. Также размер штрафа юридических лиц может составить от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
«С 19 октября по 13 ноября 2020 года территориальными органами управления Окружной администрации Якутска проведено 55 рейдовых мероприятий по регистрации домашних животных», — говорится в сообщении.
Так, за весь период всего зарегистрировали 224 собаки и 45 кошек.
Фото: SAKHALIFE.RU
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