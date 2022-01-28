16 сел Якутии подключат к интернету 4G

Всего 16 населенных пунктов республики подключат к высокоскоростному мобильному интернету 4G в этом году, передает телеканал «Якутия 24».

Об этом в сообщил министр цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона Анатолий Семенов.

«Буквально вчера 27 января на сайте министерства цифрового развития РФ был опубликован список населенных пунктов России, которые будут подключены к высокоскоростному мобильному интернету 4G по программе УЦН 2.0 в этом году. У нас в республике в список вошли 16 населенных пунктов», — написал он.

По словам министра, подключение будут производить за счет федеральных средств по нацпроекту «Цифровая экономика». Населенные пункты выбирали жители России на сайте Госуслуг.

«При голосовании выбирали населенный пункт своего региона с численностью жителей от 100 до 500 человек. Всего на сайте из нашей республики в голосовании приняли участие 11 263 человек. В голосовании также учитывали голоса присланные через «Почту России», — добавил Анатолий Семенов.

Так, к 4G подключат села Сегян-Кюель, Быракан, Даркылах, Тыайа, Багадя, Сюльдюкар, Дельгей, Эжанцы, Хара-Алдан, Чамча, Чумпу-Кытыл, Кюренг-Ат, Кюлекянь, Чагда, Кюпцы и Уолбут. Все работы по подключению будет производить ПАО «Ростелеком».