16 предприятий Якутии включены в федеральный список системообразующих

Список системообразующих предприятий, которым оказывается помощь, будет расширяться. Об этом заявил полпред ДФ Юрий Трутнев на совещании с федеральными министерствами и руководством Приморского края. Включенные в список предприятия получат финансовую помощь от государства.

В перечень системообразующих организаций российской экономики включено 16 предприятий республики. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правительства Якутии Кирилл Бычков в ходе рабочей встречи с депутатами Госсобрания республики.

«Данные предприятия будут претендовать на федеральные меры поддержки в виде льготных кредитов, выданных системообразующим предприятиям промышленности, торговли, и агропромышленного комплекса под 11% годовых», — сказал Кирилл Бычков.

Другой реализованной мерой поддержки со стороны федерального центра является компенсация части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности в размере 20,8 млн рублей. Для того, чтобы больше предприятий воспользовалось льготными кредитами, Правительством республики направлены заявки по включению в перечень СОП АО «Сайсары», АО ФАПК «Якутия», АО «Якутская птицефабрика», АО «Якутский хлебокомбинат», ООО «Хатасский свинокомплекс», ООО «Якутский Гормолзавод», АО «Якутоптторг», ООО «УК «Колмар», ООО «УК «Эльга Уголь», АО «Туймаада-нефть», АО «Водоканал» и АО «Нерюнгринский городской водоканал».

Минтрансом РФ готовятся аналогичные Правила предоставления льготных кредитов российскими банками системообразующим предприятиям в сфере транспорта. Для обеспечения плана завоза топлива в районы с ограниченным сроком завоза грузов предоставлена субсидия организациям коммунального комплекса из госбюджета в сумме 3 млрд рублей, ускорена выдача бюджетных кредитов и госгарантий в сумме 7,4 млрд рублей. Правительством республики инициировано включение станций «Лена», «Лена–Восточная», «Аллагуват» в перечень субсидируемых из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных транспортных тарифов. Через них осуществляется перевалка грузов для последующей доставки в труднодоступные районы республики. Кроме того, в целях получения федеральной субсидии ведется работа по обоснованию дополнительных расходов ресурсоснабжающих организаций, понесенных в связи с ростом цен на топливно-энергетические ресурсы в 2022 году, сообщает пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)