16 лучших учителей Якутии 2022 года
Завершился I тур очного этапа республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)-2022», называемый «Методическая мастерская современного учителя» и определивший 16 из 29 участников, лауреатов, которые продолжат борьбу за звание 5 финалистов конкурса.
Конкурсное испытание «Методическая мастерская» продемонстрировала методическую компетентность учителей, умение анализировать и представлять собственный опыт в области обучения и воспитания с применением эффективных методических практик организации процесса обучения и воспитания обучающихся на уроке.
Конкурсные уроки были проведены в 4-х школах г.Якутска: №17, №18, №23 и Саха-гимназии. Содержание и темы уроков по учебному предметам соответствовали календарно-тематическим планированиям и рабочим программам данного класса данной школы с учётом их фактического выполнения.
Экспертами оценивались корректность и глубина
понимания содержания предмета учителем, методическая и психолого-педагогическая грамотность, поддержка учебной мотивации. Также оценивался творческий подход учителя к решению профессиональных задач, его коммуникативная и речевая культура.
Итак, имена 16 лауреатов конкурса:
|1
|Афанасьева Яна Афанасьевна
|учитель математики
|МБОУ «Бекчегинская СОШ имени Григория Федотовича Николаева», Вилюйский улус
|2
|Бочарова Оксана Столетовна
|учитель английского языка
|МБОУ «Адычинская СОШ имени В.С. Чирикова», Верхоянский улус
|3
|Дмитриев Александр Саввич
|учитель математики
|МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 имени Дмитрия Спиридоновича Спиридонова»
|4
|Дьяконов Иван Герасимович
|учитель физики
|МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», Горный улус
|5
|Дьячковская Снежана Владимировна
|учитель биологии и химии
|МБОУ «Улахан-Чистайская сош имени Н.С. Тарабукина», Момский улус
|6
|Иванов Александр Иванович
|учитель английского языка
|МБОУ «Ытык-Кюельская СОШ №1 имени А.И.Софронова», Таттинский улус
|7
|Коновалова Наталья Сергеевна
|Учитель начальных классов
|МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Ленск
|8
|Кривошапкина Ольга Гэрэловна
|Учитель истории и обществознания
|МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева»
|9
|Максимова Прасковья Дмитрьевна
|учитель начальных классов
|МБОУ «Чурапчинская СОШ имени С.А.Новгородова»
|10
|Матаркина Сайина Семеновна
|учитель русского языка и литературы
|МБОУ «Жиганская СОШ»
|11
|Михайлов Дмитрий Айалович
|учитель английского языка
|МБОУ «Сунтарская СОШ № 1 имени А. П. Павлова»
|12
|Нафанаилова Валентина Гаврильевна
|учитель начальных классов
|МБОУ «Легойская СОШ (с углубленным изучением отдельных предметов)», Усть-Алданский улус
|13
|Новикова Наталья Иосифовна
|учитель истории и обществознания
|МБОУ «Бетюнская СОШ имени Н.Е.Иванова с дополнительным обучением предметов агропрофилированного направления», Амгинский улус
|14
|Тарасова Туйаара Владимировна
|учитель географии
|МБОУ «СОШ г.Среднеколымска им.Н.И. Шарина»
|15
|Тартыев Артур Сергеевич
|учитель истории и обществознания
|МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 имени Михаила Софроновича Егорова»
|16
|Трофимова Лилия Ивановна
|учитель начальных классов
|МОБУ «Начальная общеобразовательная школа №36», г.Якутск
Лауреатам предстоит 2-й этап — «Учитель-мастер», включающий в себя «Классный час» и «Мастер-класс».
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