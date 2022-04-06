06.04.2022
21:32
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Образование

16 лучших учителей Якутии 2022 года

Завершился I тур очного этапа республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)-2022», называемый «Методическая мастерская современного учителя» и определивший 16 из 29 участников, лауреатов, которые продолжат борьбу за звание 5 финалистов конкурса.

Конкурсное испытание «Методическая мастерская» продемонстрировала методическую компетентность учителей, умение анализировать и представлять собственный опыт в области обучения и воспитания с применением эффективных методических практик организации процесса обучения и воспитания обучающихся на уроке.

Конкурсные уроки были проведены в 4-х школах г.Якутска: №17, №18, №23 и Саха-гимназии. Содержание и темы уроков по учебному предметам соответствовали календарно-тематическим планированиям и рабочим программам данного класса данной школы с учётом их фактического выполнения.

Экспертами оценивались корректность и глубина

понимания содержания предмета учителем, методическая и психолого-педагогическая грамотность, поддержка учебной мотивации.  Также оценивался творческий подход учителя к решению профессиональных задач, его коммуникативная и речевая культура.

Итак, имена 16 лауреатов конкурса:

1Афанасьева Яна Афанасьевнаучитель математикиМБОУ «Бекчегинская СОШ имени Григория Федотовича Николаева», Вилюйский улус
2Бочарова Оксана Столетовнаучитель английского языкаМБОУ «Адычинская СОШ имени В.С. Чирикова», Верхоянский улус
3Дмитриев Александр Саввичучитель математикиМБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 имени Дмитрия Спиридоновича Спиридонова»
4Дьяконов Иван Герасимовичучитель физикиМБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», Горный улус
5Дьячковская Снежана Владимировнаучитель биологии и химииМБОУ «Улахан-Чистайская сош имени Н.С. Тарабукина», Момский улус
6Иванов Александр Ивановичучитель английского языкаМБОУ «Ытык-Кюельская СОШ №1 имени А.И.Софронова», Таттинский улус
7Коновалова Наталья СергеевнаУчитель начальных классовМБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Ленск
8Кривошапкина Ольга ГэрэловнаУчитель истории и обществознанияМБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева»
9Максимова Прасковья Дмитрьевнаучитель начальных классовМБОУ «Чурапчинская СОШ имени С.А.Новгородова»
10Матаркина Сайина Семеновнаучитель русского языка и литературыМБОУ «Жиганская СОШ»
11Михайлов Дмитрий Айаловичучитель английского языкаМБОУ «Сунтарская СОШ № 1 имени А. П. Павлова»
12Нафанаилова Валентина Гаврильевнаучитель начальных классовМБОУ «Легойская СОШ (с углубленным изучением отдельных предметов)», Усть-Алданский улус
13Новикова Наталья Иосифовнаучитель истории и обществознанияМБОУ «Бетюнская СОШ имени Н.Е.Иванова с дополнительным обучением предметов агропрофилированного направления», Амгинский улус
14Тарасова Туйаара Владимировнаучитель географииМБОУ «СОШ г.Среднеколымска им.Н.И. Шарина»
15Тартыев Артур Сергеевичучитель истории и обществознанияМБОУ «Нюрбинская СОШ №2 имени Михаила Софроновича Егорова»
16Трофимова Лилия Ивановнаучитель начальных классовМОБУ «Начальная общеобразовательная школа №36», г.Якутск

Лауреатам предстоит 2-й этап — «Учитель-мастер», включающий в себя «Классный час» и «Мастер-класс».

                                             

                                            

Фото: пресс-службы
Источник: Дария Санникова, Отдел по связям с общественностью ИРОиПК
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