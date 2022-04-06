16 лучших учителей Якутии 2022 года

Завершился I тур очного этапа республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)-2022», называемый «Методическая мастерская современного учителя» и определивший 16 из 29 участников, лауреатов, которые продолжат борьбу за звание 5 финалистов конкурса.

Конкурсное испытание «Методическая мастерская» продемонстрировала методическую компетентность учителей, умение анализировать и представлять собственный опыт в области обучения и воспитания с применением эффективных методических практик организации процесса обучения и воспитания обучающихся на уроке.

Конкурсные уроки были проведены в 4-х школах г.Якутска: №17, №18, №23 и Саха-гимназии. Содержание и темы уроков по учебному предметам соответствовали календарно-тематическим планированиям и рабочим программам данного класса данной школы с учётом их фактического выполнения.

Экспертами оценивались корректность и глубина

понимания содержания предмета учителем, методическая и психолого-педагогическая грамотность, поддержка учебной мотивации. Также оценивался творческий подход учителя к решению профессиональных задач, его коммуникативная и речевая культура.

Итак, имена 16 лауреатов конкурса:

1 Афанасьева Яна Афанасьевна учитель математики МБОУ «Бекчегинская СОШ имени Григория Федотовича Николаева», Вилюйский улус 2 Бочарова Оксана Столетовна учитель английского языка МБОУ «Адычинская СОШ имени В.С. Чирикова», Верхоянский улус 3 Дмитриев Александр Саввич учитель математики МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 имени Дмитрия Спиридоновича Спиридонова» 4 Дьяконов Иван Герасимович учитель физики МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», Горный улус 5 Дьячковская Снежана Владимировна учитель биологии и химии МБОУ «Улахан-Чистайская сош имени Н.С. Тарабукина», Момский улус 6 Иванов Александр Иванович учитель английского языка МБОУ «Ытык-Кюельская СОШ №1 имени А.И.Софронова», Таттинский улус 7 Коновалова Наталья Сергеевна Учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Ленск 8 Кривошапкина Ольга Гэрэловна Учитель истории и обществознания МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева» 9 Максимова Прасковья Дмитрьевна учитель начальных классов МБОУ «Чурапчинская СОШ имени С.А.Новгородова» 10 Матаркина Сайина Семеновна учитель русского языка и литературы МБОУ «Жиганская СОШ» 11 Михайлов Дмитрий Айалович учитель английского языка МБОУ «Сунтарская СОШ № 1 имени А. П. Павлова» 12 Нафанаилова Валентина Гаврильевна учитель начальных классов МБОУ «Легойская СОШ (с углубленным изучением отдельных предметов)», Усть-Алданский улус 13 Новикова Наталья Иосифовна учитель истории и обществознания МБОУ «Бетюнская СОШ имени Н.Е.Иванова с дополнительным обучением предметов агропрофилированного направления», Амгинский улус 14 Тарасова Туйаара Владимировна учитель географии МБОУ «СОШ г.Среднеколымска им.Н.И. Шарина» 15 Тартыев Артур Сергеевич учитель истории и обществознания МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 имени Михаила Софроновича Егорова» 16 Трофимова Лилия Ивановна учитель начальных классов МОБУ «Начальная общеобразовательная школа №36», г.Якутск

Лауреатам предстоит 2-й этап — «Учитель-мастер», включающий в себя «Классный час» и «Мастер-класс».