03.08.2022
16:47
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Спорт

16-летняя дзюдоистка принесла сборной Якутии бронзовую медаль!

16-летняя ученица 11 класса школы №19 г. Якутска Елизавета Шамеева стала бронзовым призером Игр «Дети Азии».

Она тренируется в секции у Валерия Герасимова на Птицефабрике четвертый год.

Она выиграла в этом году Всероссийский турнир «Уралочка» в Екатеринбурге и первенство Дальнего Востока до 18 лет. Ее можно назвать наследницей традиций Нюргуяны Никифоровой, Кюннэй Сивцевой и множества других девочек, которые тоже начинали свои первые шаги в японской борьбе у Валерия Максимовича.

Тренеры Валерий Герасимов и Шагдар Гансух
Фото: Автора и Шагдара Гансуха
Источник: Владислав Коротов, сетевое издание SakhaLife.ru

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