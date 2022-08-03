03.08.2022
16:47
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Спорт
16-летняя дзюдоистка принесла сборной Якутии бронзовую медаль!
16-летняя ученица 11 класса школы №19 г. Якутска Елизавета Шамеева стала бронзовым призером Игр «Дети Азии».
Она тренируется в секции у Валерия Герасимова на Птицефабрике четвертый год.
Она выиграла в этом году Всероссийский турнир «Уралочка» в Екатеринбурге и первенство Дальнего Востока до 18 лет. Ее можно назвать наследницей традиций Нюргуяны Никифоровой, Кюннэй Сивцевой и множества других девочек, которые тоже начинали свои первые шаги в японской борьбе у Валерия Максимовича.
Фото: Автора и Шагдара Гансуха
Источник: Владислав Коротов, сетевое издание SakhaLife.ru
#16-летняя дзюдоистка принесла сборной Якутии бронзовую медаль!#VII МСИ «Дети Азии»#дзюдо#Международные спортивные игры "Дети Азии"#МСИ «Дети Азии»#республика саха (якутия)#Якутия
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