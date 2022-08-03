16-летняя дзюдоистка принесла сборной Якутии бронзовую медаль!

16-летняя ученица 11 класса школы №19 г. Якутска Елизавета Шамеева стала бронзовым призером Игр «Дети Азии».

Она тренируется в секции у Валерия Герасимова на Птицефабрике четвертый год.

Она выиграла в этом году Всероссийский турнир «Уралочка» в Екатеринбурге и первенство Дальнего Востока до 18 лет. Ее можно назвать наследницей традиций Нюргуяны Никифоровой, Кюннэй Сивцевой и множества других девочек, которые тоже начинали свои первые шаги в японской борьбе у Валерия Максимовича.