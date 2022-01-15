16 квартал Якутска похорошеет и освободится от самостроя

В 2022 году в республике празднование 100-летия со дня образования Якутской АССР совпало с реализацией федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». Всего в 2022 году по всей республике реализуют 124 проекта, в том числе в ее столице 62 проекта. Современные и комфортные дворы должны появиться в регионе уже в 2022 году. В Строительном округе в программу попали 23 дворовые территории в 16 квартале Якутска. А именно дома по улицам Жорницкого, Рыдзинского, Халтурина.

С жителям и старостами домов 16 квартала состоялась встреча руководителя управы Строительного округа Василия Рязанского, главного архитектора города Якутска Семена Сергеева и начальника отдела городской среды департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной администрации города Якутска Егора Чемезова на которой были обсуждены варианты благоустройства.

Как отметил Василий Рязанский, вопрос благоустройства – ответственный и важный, поэтому данная встреча имеет принципиальный характер, так как на первоначальном этапе реализации проекта дает возможность жителям высказать свои пожелания, какой именно они хотят видеть свою дворовую территорию.

Руководитель округа обратил особое внимание на то, что комплексный подход при проведении благоустройства дворов позволит создать современную комфортную городскую среду. Помимо этого, он поинтересовался, возникают ли сложности с ресурсоснабжающими организациям сейчас, в зимний период.

«Большинство домов в 16 квартале находятся в низменной части, поэтому самый главный вопрос будет уделен работам по водоотведению. Помимо этого, будет построена ливневая канализация закрытого типа, обустроены дренажные и дождеприемные колодца», — подчеркнул он.

Егор Чемезов пояснил, что раньше жителей благоустраивающейся дворовой территории, по сути, ставили перед фактом, какие именно приняты проекты и произойдут перемены. С этого года жители уже сами участвуют в реализации, высказывая свои пожелания и варианты. Что касается 16 квартала столицы, то здесь будет произведено комплексное благоустройство дворовых территорий.

На всех дворовых территориях планируется наружное освещение, ремонт проездов, тротуаров, создание парковочных мест, в том числе для транспорта, принадлежащего людям с ограниченными физическими возможностями. Самовольно установленные объекты – гаражи и контейнеры демонтируют, чтобы они больше не портили современный облик дворов.

Для сбора твердых коммунальных отходов будут обустроены контейнерные площадки. Также особое внимание будет уделено ремонту и установке современных детских площадок на песчаном и травмобезопасном покрытиях, площадок для занятий спортом.

Василий Рязанский особо поблагодарил столичного градоначальника Евгения Григорьева, что в непростых финансовых и пандемийных условиях делает все возможное, чтобы наш город развивался и становился краше и современнее. Подводя итоги встрече, Василий Рязанский отметил, что она прошла весьма конструктивно, есть понимание того, каким жители 16 квартала хотят видеть свои дворы. «Начало положено, определены ориентиры предстоящих работ, подобные встречи будут проводиться регулярно, чтобы жители нашего Строительного округа жили в комфортных условиях и доступной среде», — подытожил Рязанский.