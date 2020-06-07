16 июня заканчивается прием заявок на субсидии бизнесу
До 16 июня 2020 года идет прием заявок на получение субсидий для предпринимателей, включенных в расширенный перечень пострадавших отраслей в период пандемии.
В целях поддержки организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерством предпринимательства, торговли и туризма Якутии совместно с бизнес-сообществом разработаны меры поддержки.
Меры предлагаются тем предпринимателям, которые включены в расширенный перечень пострадавших отраслей (не только федеральные оквэды). С перечнем можно ознакомиться по ссылке http://portal.b14.ru/koronavirus/perechen-otrasley/.
Какие субсидии можно получить:
— на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, по лизинговым платежам в части дохода лизингодателя по действующим договорам, заключенным до 31 марта 2020 года
— на возмещение части затрат индивидуальных предпринимателей, на возмещение части фиксированного платежа по страховым взносам, применяющих патентную систему налогообложения
— на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, на оплату договора аренды помещения коммерческой недвижимости для ведения предпринимательской деятельности, по заключённым договорам аренды до 31 марта 2020 года
— на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, на открытие интернет-магазина/сайта и (или) на готовый маркетплейс для предприятий торговли непродовольственными товарами, а также местных товаропроизводителей, предприятий общественного питания;
— на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, по переходу на дистанционный способ работы, цифровизацию бизнес процессов;
— на возмещение части затрат на оплату коммунальных расходов и расходов по арендным платежам за нежилые помещения для индивидуальных предпринимателей, относящихся к одному либо нескольким категориям: инвалиды, одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов;
— на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма, связанных с приобретением туристского снаряжения и благоустройством туристической базы.
Срок приема документов: с 18 мая по 16 июня 2020 года.
С условиями подачи заявок на субсидии можно ознакомиться по ссылке http://portal.b14.ru/koronavirus/finansovye-mery-podderzhki/.
На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:
— по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
— через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;
— через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97.
+7 (999) 174-67-82