16 июня заканчивается прием заявок на субсидии бизнесу

До 16 июня 2020 года идет прием заявок на получение субсидий для предпринимателей, включенных в расширенный перечень пострадавших отраслей в период пандемии.

В целях поддержки организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерством предпринимательства, торговли и туризма Якутии совместно с бизнес-сообществом разработаны меры поддержки.

Меры предлагаются тем предпринимателям, которые включены в расширенный перечень пострадавших отраслей (не только федеральные оквэды). С перечнем можно ознакомиться по ссылке http://portal.b14.ru/koronavirus/perechen-otrasley/.

Какие субсидии можно получить:

— на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, по лизинговым платежам в части дохода лизингодателя по действующим договорам, заключенным до 31 марта 2020 года

— на возмещение части затрат индивидуальных предпринимателей, на возмещение части фиксированного платежа по страховым взносам, применяющих патентную систему налогообложения

— на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, на оплату договора аренды помещения коммерческой недвижимости для ведения предпринимательской деятельности, по заключённым договорам аренды до 31 марта 2020 года

— на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, на открытие интернет-магазина/сайта и (или) на готовый маркетплейс для предприятий торговли непродовольственными товарами, а также местных товаропроизводителей, предприятий общественного питания;

— на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, по переходу на дистанционный способ работы, цифровизацию бизнес процессов;

— на возмещение части затрат на оплату коммунальных расходов и расходов по арендным платежам за нежилые помещения для индивидуальных предпринимателей, относящихся к одному либо нескольким категориям: инвалиды, одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов;

— на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма, связанных с приобретением туристского снаряжения и благоустройством туристической базы.

Срок приема документов: с 18 мая по 16 июня 2020 года.

С условиями подачи заявок на субсидии можно ознакомиться по ссылке http://portal.b14.ru/koronavirus/finansovye-mery-podderzhki/.

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:

— по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;

— через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;

— через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97.