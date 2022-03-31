16 доверчивых якутянок обманула мошенница из Северодвинска

Следователи МУ МВД России «Якутское» завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 25-летней жительницы Архангельской области. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Жертвами девушки стали 16 жительниц Республики Саха (Якутия).

Противоправную деятельность обвиняемой пресекли оперативники Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия). Злоумышленница была задержана в городе Северодвинск, где были проведены следственные действия.

В ходе расследования установлено, что обвиняемая осенью 2021 года создала в одной из социальных сетей несколько страниц, где размещала объявления о продаже зимней обуви и комплектов одежды по доступным ценам. Потенциальным клиентам она сообщала о быстрой и удобной доставке, при этом обязательным условием сделки являлась полная предоплата. Предложения привлекали внимание пользователей, которые, введенные в заблуждение, переводили деньги на карту «продавца». Заказанные товары потерпевшие не получили и обратились в полицию.

Суммы перечислений варьировались от 3 до 10 тысяч рублей. В общей сложности ущерб составил более 70 тысяч рублей

Свою вину обвиняемая признала полностью и пояснила, что похищенными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.