16 человек стали виновниками лесных пожаров в Якутии

Ужесточены административные наказания за нарушения правил пожарной безопасности

В Якутии за первое полугодие 2022 года по вине людей произошло 16 лесных пожаров. Причины 16 возгораний в лесных массивах еще устанавливаются.

Как сообщила ЯСИА старший помощник прокурора республики по правовому обеспечению Ирина Машкова, в России ужесточили административные наказания за нарушения правил пожарной безопасности. Теперь штрафы для граждан составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, для организаций — до 2 млн.

«При ущербе лесному фонду от 10 тысяч рублей виновник несёт уже уголовную ответственность по статье 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений). Максимальное наказание при данной статье — штраф до 3 млн рублей или лишение свободы до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Виновное лицо в обязательном порядке возмещает ущерб, причинённый лесному фонду, почвам, окружающей среде, и затраты государства на тушение пожара. Максимальным размером данные взыскания не ограничены», — информировала Машкова.

Напомним, что пожарная опасность в лесах сохраняется на большей части Якутии. На утро 12 июля действуют 43 лесных пожара.