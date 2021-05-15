16-18 мая ожидается вскрытие участка Покровск-Якутск

Прохождение ледохода на реке Лене на территории республики будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале «Якутия 24».

По состоянию на 15 мая активная фаза ледохода проходит двумя участками на территории Ленского, Олекминского и Хангаласского районов. Нижняя кромка основного ледохода наблюдается у села Турукта Ленского района, верхняя кромка — у Ленска.

На втором участке нижняя кромка находится у села Исить Хангаласского района, верхняя кромка отмечается у села Хоринцы Олекминского района.

По прогнозам гидрологов, 16-18 мая ожидается вскрытие реки на участке на участке «Покровск – Якутск». Наблюдать за прохождением ледохода можно по ссылке.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/priroda/onlajn-translyacziyu-ledoxoda-na-lene-mozhno-posmotret-na-youtube-kanale-yakutiya24