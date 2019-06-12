150 молодых специалистов заканчивают обучение в Алданском политехникуме в 2019 году

Лето, ах лето… Солнечные дни радуют,настроение прекрасное, все «хвосты» подтянуты, допуски к госэкзаменам получены.

Студенты светятся, атмосфера пропитана торжеством. Наступил долгожданный, радостный и трогательный день для ребят, родителей и преподавателей — прозвенел последний звонок.

Для многочисленных студентов политехникума этот звонок всего лишь очередной, завершающий учебный год и дающий старт в теплое лето. А выпускников он не просто опевещает об окончании занятий – распахиваетдверь в новую жизнь.

В 2019 году политехникум, ставший за годы обучения вторым домом, покидает около 150 человек. Это студенты групп: ТОР-161 (куратор Александр Черных), ОГР-151 (куратор Людмила Дмитриенко), ЭССИС-161 ( куратор Александр Сенц), ЭБУК-161 (куратор Людмила Слюсарь), АМ-181 (куратор Валентина Сорокина), ЭГС-161 (куратор Богдан Миронов), ЭМ-171 (куратор Оксана Давиденко), АМ-161(куратор Антон Иванов), ОПИ-161 (куратор Валентина Рау), ОГР-161 (куратор Вера Епифанцева).

Кураторы за это время стали для ребят вторыми родителями, защитниками и наставниками. Сегодня не скрыть печали от расставания, а также слёз радости, ведь студенческие годы подарили немало хорошего: верных друзей, море впечатлений, ярких эмоций и неповторимых дней. За это время, что уже не вернётся, ребята стали мудрее и самостоятельнее, замечательная студенческая пора навсегда останется в сердцах! В этом году актовый зал не смог вместить всех выпускников и гостей, поэтому фанфары и поздравления в их честь звучали в Районном доме культуры.

Этот праздник очень важен для всего Алданского района — совсем скоро, в лице наших выпускников ведущие предприятия города получат новых специалистов, поэтому их представители, вошедшие в число почётных гостей, также выступили с поздравительным напутственным словом.

Лауреат межрегионального конкурса музыкальный ансамбль «Гитарика» (руководитель отличник культуры Республики Саха (Якутия) Мария Ситишева), танцевальный коллектив «Дабл Дэнс Фемили» под руководством Андрея Шубенкова и танцевальный коллектив «Кумир» ДК «Металлург» под руководством выпускницы Алданского политехнического техникума 2017 года Анастасии Николенко подарили яркие эмоции и прекрасное настроение, которое не покинет всех присутствовавших на празднике ещё долгое время.

Не обошлось торжественное мероприятие и без церемонии награждения. В этом году каждый студент был отмечен хотя бы в одной номинации: «Знание – сила» — для отличников и хорошистов, «Артист больших и малых сцен» — для тех, кому немыслима жизнь без сцены, «Победа – моё второе имя» — для участников научно-практических конференций, олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в номинации «Звёзды спорта» отметили ребят, для которых учеба в техникуме являлся лишь небольшим промежутком между соревнованиями, заядлых спортсменов, победителей состязаний, «Большое и доброе сердце» — номинация для тех, кто поможет каждому и протянет руку помощи в любой непростой ситуации, а так же номинация «Скрытые резервы» — для тех, кто, по словам ведущих Антона Иванова и Натальи Зрилиной, тихо, спокойно учился в техникуме, но головы их – «настоящие хранилища идей». И лет через 20 все сегодняшние выпускники будут гордиться тем, что учились с ними, ведь эти ребята знают всё, но стараются не выделяться.

По доброй традиции, уходящие группы передали символы своих профессий первокурсникам, пожелав лёгкой учёбы, удачи на экзаменах и успешных сессий.

На одном дыхании прошло празднование перехода студентов в число рабочей молодёжи. Кого-то уже ожидают рабочие места, кому-то ещё предстоит отдать долг родине, отслужив в рядах Российской армии, но одно определённо и понятно для всех – впереди бездонное море открытий и ярких свершений.