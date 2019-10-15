15 возможных преемников уходящего директора Саха театра

Директор Саха академического театра им. П.А. Ойунского Анатолий НИКОЛАЕВ, которому на днях исполнилось 70 лет, заявил в интервью ЯСИА, что его контракт истекает в апреле следующего года. Анатолий Павлович отметил, что проработал директором таетра 21 год и намерен уступить место молодым. При этом остается артистом в Саха театре. Руководитель заявил, что три года готовил своего преемника, которого и представит. Намекнул, что это «наш человек», выпускник «щепки» 2002 года.

Кто бы это мог быть? SakhaLife анализирует возможных кандидатов.

В список мы включили тех, кто работает или работал в Саха театре, про которых Анатолий Николаев может сказать «наш человек».

В список вошли выпускники Щепкинского училища 2002 года выпуска. Включили мы в список и мужчин, и женщин – всего 15 человек. Список сформирован по алфавитному порядку. С большой долей вероятности можно предположить, что кого-то из нижеперечисленных действующий директор Саха театра будет лоббировать на свое место.

БОРИСОВ Василий Александрович (28.05 1979) – актер драматического театра и кино. Заслуженный артист Республики Саха (Якутия) с 2016г.

Родился в г. Якутске. В 2002 году окончил якутскую студию Высшего Московского театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по специальности актер драматического театра и кино. С 2002 года работает в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского.

Основные роли: Офицер – «Макбет» Э. Ионеско; священник – «Седьмой ангел» С. Ермолаева; Чабан — «Материнское поле» Ч. Айтматова; Тибальт – «Однажды в городе» по трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта»; Солук Боотур — «Кыыс Дэбилийэ» Н. Бурнашева- Боодогос; Георгий Борисов – «В защиту прекрасного», Бежеке — «Дыгын Дархан» И. Гоголева; Есегей – «По велению Чингисхана» Н. Лугинова; Тулукчаан Суудап- «Весенняя пора» А. Аччыгыйа; Ньургун Боотур — олонхо «Светлоликая Туярыма Куо» П. Ойунского; страж — «Золушка» Е. Шварца, принц- «Снежная Королева» Г. Андерсена; Ворон — «Плач игила» А. Ооржак; Манчаары – «Восхождение Первого», Сэрбэкэ – «Я вернусь…», Ника – «Кэт Марсден. Сестра милосердия», Нюстра — «Прости отец, прости… », Дормидонт Данилов — «Три реалиста» В. Харысхала; Кыьыл Ойуун – «Сон шамана» А. Кулаковского; Мюлгюню – «Сыгый Кырынастыыр» У. Избекова; Исидор Барахов – «Сегодня или никогда…» Д. Наумова; герцог Альбанский – «Король Лир» В. Шекспира; исправник — «Дух земли» Н.Ламутский; Беркай – «Александр Невский в Срединном мире» М. Варбут (в Иркутском академическом драматическом театре им. Охлопкова ); Манчаары — «Манчаары» В.Никифорова- Кюлюмнюр; помощник судьи – «Судьба» Н. Якутского и др.

С 2012 г. по совместительству актер Театра Олонхо.

2. ЕГОРОВ Алексей Алексеевич — ӨРКӨН

Родился 5 февраля 1983 года.

В 2002 году окончил Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина по специальности «актер театра и кино». После окончания училища вернулся в Якутию и играл в Саха театре.

В 2012 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова по специальности «продюсер кино и телевидения».

С 2015 по 2018 — директор Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия).

3. ЛЕГАНТЬЕВА Татьяна Геннадьевна (06.04. 1981) — актриса драматического театра и кино.

Родилась в г. Ленске. В 2002 г. окончила якутскую студию Высшего Московского театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по специальности актриса драматического театра и кино. С 2002 г. работает в Саха академическом театре им. П. А. Ойунского.

Основные роли: Настаа – «Рождественский вечер» С.Омоллоона; Музлук — «Желанный голубой берег мой», «Материнское поле» Ч. Айтматова; Монастырева Таня – «В защиту прекрасного», маленькая Хобороос – «Черный стерх», Мэник Мэнигийээн — «Шалун-Шалунишка», Туллук – «Дыгын Дархан», Кюн Чемчюк — «Долина стерхов» И. Гоголева; ведьма- «Макбет» Э. Ионеско; Ира — «Дети бога Солнца» Нь. Аргунова, Дьэс эмэгэт- «Светлоликая Туярыма Куо» П. Ойунского; Бэртэ – «По велению Чингисхана» Н. Лугинова; Мотя- «Остров Тайвань» Сиэн Екер; разбойница- «Снежная королева» Г. Андерсена; Мария — «Восхождение Первого», молодая Катерина — «Прости отец, прости!», ученица — «Учитель», актриса- «Три реалиста» В. Харысхала; Соня — «Сыновний колокол» С. Барановой; чертовка — «Волшебное кольцо» китайская сказка; Груня- «Сын вечного неба Василий Манчары» А. Дойду; Любушка — «Никогда…» Л. Васильевой; Альма- «Цирк Альберти» И. Бергмана; Мэндэк — «Дух земли» П. Ламутского; Маарыйа — «Поспешивший» Н. Неустроева, Куех Кэтириинэ — «Манчаары» В.Никифорова- Кюлюмнюр, Луиза — «Алые паруса» Морозова; Алтынай Тимирканова — «Максим» С. Данилов, В. Протодьяконов. Н.Лугинов, Д. Наумов, В. Харысхал, Е. Алексеев, Мара-Маара — «Хайа аарымалара» (Гиганты горы) Л. Пиранделло и др.

В Русском драматическом театре им. Пушкина: Кюннэй — «Апостол государев» В. Федорова.

Роли в кино: Аборигенка – «Сердце медведицы» реж. Арво Ико, Куэрэгэй – «Тыал баарын тухары» («Покуда будет ветер») реж. С.Потапова, Аанчык – «Лыах» («Мотылек») реж. В. Семенова, Мила — «Киьи уэйбэтэх эттуттэн» («Неожиданность») реж. А. Новикова, Мотя — «Кытыл» («Берег») реж. Р. Тараховского; «Уроборос» реж. А. Забелина; злодейка — «Август» студия «Детсат», «Ыллыктар» сериал НВК, «Якутск, я люблю тебя» реж. Р. Дорофеева и др.

4. МАКАРОВ Петр Тимофеевич (12.08. 1981) — актер драматического театра и кино.

Родился в с. Улахан-Аан Хангаласского района. В 2002 г. окончил якутскую студию Высшего Московского театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по специальности актер драматического театра и кино. С 2002 г. работает в Саха академическом театре им. П.А.Ойунского.

Основные роли: Исай Попов – «В защиту прекрасного», Чаллаайы — «Дыгын Дархан» И. Гоголева; Боорчу – «По велению Чингисхана», Баьыр5ас – «Кустук» Н. Лугинова; Ньургун Боотур –«Светлоликая Туярыма Куо» П. Ойунского; Тарзан – «Забастовка быков», Сокольников – «Сегодня или никогда…» Д. Наумова; Эрдэлиир Миитэрэй – «Весенняя пора» А.Аччыгыйа; Касым – «Материнское поле» Ч. Айтматова; комиссар – «Гарольд и Мод» К. Хиггинса; Семен — «В центральных районах ожидаются дожди» С. Екер; кулуба – «Кэт Марсден. Сестра милосердия»; Гаврил Никифоров — Манньыаттаах уола – «Я вернусь…», Гаврил Ксенофонтов — «Прости, отец, прости!», Гаврил Ксенофонтов «Три реалиста» В. Харысхала; Спиридон – «Братья» А. Софронова; Дэгэнэ Дугуй – «Сыгый Кырынаастыыр» У. Избекова; дьяк — «Сын вечного неба Василий Манчары» А. Дойду; Муций – «ТииТ» В. Шекспира; Сокольников — «Сегодня или никогда» Д.Наумова; Кирийээн — «Дух земли» П. Ламутского, Быртааны Суедэр- «Манчаары» В.Никифорова- Кюлюмнюр, адвокат Иван – «Судьба» Н. Якутского и др.

Роли в кино: Дьэлмэ – «Тайна Чингисхана», реж. А. Борисова.

Председатель профсозного комитета театра.

5. МАРКОВА Елена Дмитриевна (18.01. 1981) — актриса драматического театра и кино.

Родилась в с. Маар Ленского района ЯАССР. В 2002 г. окончила якутскую студию Высшего Московского театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по специальности актриса драматического театра и кино. С 2002 года работает в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского.

Основные роли: Даайыс – «Кустук» Н. Лугинова; Микиитэ – «Весенняя пора» А. Аччыгыйа, Маша Бурнашева – «В защиту прекрасного», Хаачылаан – «Дыгын Дархан», Ордьонумаан ойуун ойо5о — «Черный стерх» И. Гоголева; Наташа – «Три сестры» А.Чехова; Лариса — «Я вернусь…», Оля- «Учитель», Мотуо- «Прости отец, прости», машинистка – «Три реалиста» В. Харысхала; Чертовка- «Макбет» Э. Ионеско; Маруся – «Ангелы не плачут» Д. Привалова; Сильвия – «Гарольд и Мод» К.Хиггинса; Илбис кыыс– олонхо «Туйаарыма Куо», жена Ньукууса- «Сумашедший Ньукуус» П. Ойунского; Бороокку- «Дети Бога Солнца» Нь. Аргунова; Аанчык – «Жду пока живу» Л.Тимофеевой в «Трех новеллах о войне»; Дуня- «Остров Тайвань», «В центральных районах ожидаются дожди» Сиэн Экэр; Бэйбэрикээн – «Старуха Бэйбэрикээн» якутская сказка; Туруйа- «Журавлиное перо» Д. Киносита; студентка- «Никогда…» Л. Васильевой; хор — «Антигона» Софокла; Анютка – «Власть тьмы» Л. Толстого; Варя- «Именитый поэт Арбита» А. Дойду; Кандида — «Чиччик» Т. Гофмана; жеребенок- «Плач игила» А. Ооржак; Микиитэ- «Игра жизни», жена «Бедный Яков» А. Софронова; Манефа — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского; Илбис кыыс — «Сыгый Кырынаастыыр» У. Избекова; Анчик- «Власть тьмы» Л. Толстого; клоун – «Цирк Альберти» И. Бергмана; младшая дочь — «Манчаары» В.Никифорова- Кюлюмнюр; Грета- «Ассоль. Алые паруса» П. Морозова; Фекла- «Судьба» Н. Якутского и др.

Лауреат республиканского театрального фестиваля «Желанный берег», за роль Маруси в спектакле «Ангелы не плачут» Д. Привалова, в номинации «За роль второго плана в драматическом спектакле» (2007), за роль Ордьонумаан ойуун ойо5о — «Черный стерх» И. Гоголева, в номинации «За роль второго плана в драматическом спектакле» (2009). За роль жены Ньукууса в спектакле «Сумашедший Ньукуус» стала лауреатом в номинации «Лучшая женская роль» в театральном фестивале «Сата» в г. Нюрба (2014).

С 2012г. по совместительству актриса Театра Олонхо.

Роли в Театре Олонхо: «Эллэй Боотур»; Кыыра Чохчой- «Строптивый Кулун Куллустуур» И. Тимофеева-Теплоухова; Айыысыт — «Удаганки» Н. Абрамова; Орболджун удаганка — «Муки любви» М. Андросовой-Ионовой; Чунг «Пионовая беседка» Тян Сяньцзу; олонхосут- «Дьырыбына Дьырылыатта» П.Ядрихинского-Бэдьээлэ, женщина — «Портреты якутских женщин» А. Кулаковского.

Роли в кино: «Любовь греет» реж. Р.Дорофеев; Вера- «Соседи» реж. Л. Васильева; Сардаана — «Хаамаайы Бааска» реж. К. Барашков, «Август» — реж. «Чысхаан» — реж. Д. Осипов; Лена – «Кытыл» реж. Р.Тараховского, Сардаана — «Кэрэл» реж. И. Портнягина.

6. ОБУТОВА Тамара Александровна (24.08.1982) — актриса драматического театра и кино.

Родилась в п. Хандыга Томпонского района. С детства творческий ребенок. Занималась в театральной студии школы №31 г.Якутска, участник республиканского детского театрального фестиваля «Синяя птица». В 2002 г. окончила якутскую студию Высшего Московского театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по специальности актриса драматического театра и кино. С 2002 г. работает в Саха академическом театре им. П.А.Ойунского.

Прошла профессиональную переподготовку в Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова по программе «исполнительный продюсер» (2013).

Основные роли: Джульетта – «Однажды в городе» по трагедии «Ромео и Джульетта» В. Шекспира; Мария – «Весенняя пора» А. Аччыгыйа; Герда – «Снежная Королева» Г.Андерсена; Золушка – «Золушка» Е. Шварца; Анна Стернина – «В защиту прекрасного», Рая – «Черный стерх», девушка-стерх «Долина стерхов» И.Гоголева; камеристка – «Макбет» Э.Ионеско; Клания – «Я вернусь…», Евдокия – «Восхождение Первого», Катерина – «Кэт Марсден. Сестра милосердия», Ирина Дуглас — «Прости, отец, прости!», Нелли Алексеевна- «Учитель», Клара — «Три реалиста» В. Харысхала; Хатия – «Я вижу солнце» Н.Думбадзе в «Трех новеллах о войне»; молодая Рая Цугель — «Максим» С. Данилова, В. Протодьяконова. Н.Лугинова, Д. Наумова, В. Харысхала, Е. Алексеева и др.

Роли в кино: корреспондент – «Олигарх», реж. П.Лунгин (кинокомпания «СТВ»), медсестра – «Кэскил»; Ойулун – «Спасите наши души», реж. К. Белевич (кинокомпания «Стармедиа»); Тамара- «Территория» реж. А. Мельник.

В 2015г. была представлена на номинацию «Лучшая женская роль» XXII Международного фестиваля «Созвездие» наравне с известными актрисами как Дария Мороз, Мария Кожевникова, Александра Бортич, Евгения Симонова.

С 2002 г. ведет театральные кружки в школах Якутска. Ее воспитанники активно и успешно участвуют в различных конкурсах и фестивалях. Также является одним из основателей благотворительной акции «SOS дети Якутии», которая помогает больным детям.

7. ПАВЛОВА Ильяна Семеновна (12.06.1980) — актриса драматического театра и кино. Заслуженная артистка Республики Саха (Якутия)

Родилась в п. Таймылыр Булунского района. В 2002 г. окончила якутскую студию Высшего Московского театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по специальности актриса драматического театра и кино. С 2002 г. работает в Саха академическом театре им.П.А.Ойунского.

Основные роли: Оджулун молодая — «По велению Чингисхана» Н.Лугинова; Кыыс Кыскыйдаан – «Туйаарыма Куо», Матрена- «Захотевший ребенка» П.Ойунского; Дуня – «Остров Тайвань» Сиэн Экэр; Акулина– «Власть тьмы» Л. Толстого; Адела — «Дом Бернарды Альба» Г.Лорка; леди Макбет – «Макбет» Э.Ионеско; дочь Кюлюмнюр – «Восхождение Первого», Долгунча — «Три реалиста» В. Харысхала; вдова – «Я вижу солнце» Н. Думбадзе в «Трех новеллах о войне»; Маша – «Три сестры» А.Чехова; Атаманша – «Снежная королева» Е. Шварца; сирота — «Весенняя пора» А. Аччыгыйа; Роз Доранж – «Гарольд и Мод» К. Хиггинса; Шилгибэ – «Плач игила» А. Ооржак; Аан Ча5ый — «Эллэй Боотур» Алтан Сарына; Илбис кыыс — «Сыгый Кырынаастыыр» У. Избекова; жена Чоочо бая — «Сын вечного неба Василий Манчары» А. Дойду; Саранджа – «Волшебное кольцо» индийская сказка; I Мааппа — «Сыновний колокол» С. Барановой; Наташа – «Никогда…» Л.Васильевой; Томора — «Тиит» В. Шекспира; Аргундьа- «Дух земли» П. Ламутского; Аллаах Алааппыйа – «Поспешившийся» Н. Неустроева; жена Хлопова — «Ревизор» Н. Гоголя; Седуеччуйэ — «Манчаары» В.Никифорова – Кюлюмнюр, Майра- «Ассоль. Алые паруса» П. Морозова; Чубукова — «Предложение» А. Чехова; Маланья — «Судьба» Н. Якутского, Диаманте — «Хайа аарымалара» (Гиганты горы) Л. Пиранделло и др.

Роли в кино: женщина-медведица – «Сердце медведицы» реж. Арво Ихо (Эстонская киностудия), жена – «Куораччыт» реж. М. Васильев (Сахафильм), Мать — «Отец» реж. И. Кривогорницын, Оджулун молодая — «Тайна Чингисхана» реж. А. Борисов; дочь бая — «Легенда об Эллее», Клара – «Кытыл» реж. Р. Тараховского и др.

Фильм «Сердце медведицы» был участником Международного московского кинофестиваля Святого Георгия, роль Женщины- медведицы номинирована на лучшую женскую роль.

8. СЕМЕНОВ Дьулустан Игнатьевич. Заслуженный артист РС (Я) с 2010г.

Окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина в г. Москве.

В 2002 г. был зачислен в труппу ТЮЗа.

Роли в Государственном театре юного зрителя:

Прислужник «нового якута» в спектакле «День рождение нового якута»; главный герой – Яков в спектакле «Песнь о Февронии»; Модельер в спектакле «Проделки Акакия»; Осел в спектакле «Бременские музыканты»; Дворник в спектакле «Смерть Тарелкина»; Баходур, Дервиш, Разбойник в спектакле «Волшебный сад Гулистан»; Мотуос в спектакле «Захотевшие ребенка»; Старик в спектакле «Клад с чертом»; Ангел в спектакле «Предчувствие»; главный герой — Тинэйджер Макс в спектакле «Пластилин»; Лагранж, Клеонт в спектакле «Полоумный Журден»; Студент в спектакле «Птицы потерянного рая»; Страшила в спектаклях «Волшебник изумрудного города» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»; Доктор Астров в спектакле «Дядя Ваня»; Маугли в спектакле «Нашествие джунглей» («Маугли»); Шаман Лиса в спектакле «Красный шаман»; Егор в спектакле «За Родину! За Сталина!»; Куэх кэппэ в спектакле «Куэх коппэ»; Мыччыкаан в спектакле «Наара суох»; Морской царь в спектакле по мотивам японских сказок «Таро-добрый странник»; Шаман в северной сказке «Камень счастья»; Абаасы в спектакле-олонхо «Айыы Дьурагастай бухатыыр»; Десятиклассник Ваня и Старик в спектакле «Дьикти саас»; Царь Креонт в трагедии Еврипида «Медея»; Массовка в спектакле «Мамаша Кураж и ее дети»; Кини в спектакле «Страсти»; Микиис в спектакле «Таптал»; Принц Африки в спектакле «Алмазное королевство»; Хара Хаан тойон в спектакле «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами»; Кавалер Рипафратта в спектакле «Превратности любви» по К. Гольдони; Доктор в спектакле «Король умирает» по Э. Ионеско и др.

Роли в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского:

Мылардыын — «Хайа аарымалара» (Гиганты горы) Л. Пиранделло.

Роли в кино:

Картежник в х/ф «Невероятные приключения Таттаама» (реж. О. Данилов, 2004 г.);

Таксист в х/ф «Куот» (реж. К.Барашков);

Иван в х/ф «Эргиир» (реж. М. Иванов);

Главная роль – снайпер Семен Ардахов в х/ф «Снайпер саха» (реж. Н. Аржаков, 2010 г.);

Милиционер в х/ф «Закон есть закон»;

Массовка в х/ф «Тайна Чингисхана»;

Рыбак в х/ф «Көҥүл боотурдар»;

Хаамаайы Бааска в х/ф «Хаамаайы Бааска 1 и 2»

Актер, продюсер в х/ф «Күн устата”

Участник XV Международного фестиваля экспериментальных театров в Каире (Египет, 2003), IV и V открытого театрального фестиваля – конкурса «Золотой Конек» (Тюмень, 2004, 2005), II театрального Форума «Золотой Витязь» (Москва, 2004), IV и V фестивалей «Молодые театры России» (Омск, 2005, 2006), IV Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» (Башкортостан, 2006), фестиваля современной пьесы «Новая драма» (Москва, 2006), IX Международного фестиваля памяти им. О. Саванджи, организованного Международной организацией «Тюрксой» г. Адана (Турция, 2007), Х Международного фестиваля театрального искусства «Славянские театральные встречи» в г. Гомель (Белоруссия, 2009г.), XV Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» (Москва, 2009г.), всероссийского детского театрального фестиваля “Арлекин” в Санкт-Петербурге.

За роль шамана Лисы в спектакле «Красный шаман» Джулустан Семенов стал лауреатом XV Республиканского театрального фестиваля «САТА» в номинации «Лучшая мужская роль» (Нюрба, 2006г.), а также лауреатом республиканской премии «Желанный берег» в номинации «Лучшее исполнение роли второго плана» за роль шамана Лисы в спектакле «Кыhыл ойуун» по П. Ойунскому. (Якутск, 2007г.).

Помимо актерской работы занимается общественной работой, член профкома театра (ответственный по спортивным мероприятиям).

Звания:

Отличник культуры РС(Я) – 2009г.

Заслуженный артист РС(Я) – 2010г.

Награды:

Почетная грамота МКиДР РС(Я) – 2010г.

Благодарность СТД РФ – 2012г.

Благодарность МР «Верхневилюйский улус» – 2012г.

С 1 сентября 2017 года артист Саха академического театра им. П.А.Ойунского

9. СИВЦЕВА-СОФРОНЕЕВА Александра Иннокентьевна (07.08.1978) — артистка драматического театра и кино.

Родилась в п. Сангар Кобяйского района. В 2002 г. окончила якутскую студию Высшего Московского театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по специальности актриса драматического театра и кино. С 2002 г. работает в Саха академическом театре им. П.А.Ойунского.

Основные роли: Елена – «Я вернусь…», Елена — «Прости, отец, прости!» В. Харысхала, Машенька — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского, Настя Старостина – «В защиту прекрасного», Тыасааны – «Дыгын Дархан», Кэмус – «Хара кыталык» И. Гоголева, Ведьма – «Макбет» Э.Ионеско, Ненси – «Гарольд и Мод» Хиггинса, Ньургу — «Золотой клад» Сиэн Чолбодук, Настя Дуобачова – «Весенняя пора» А. Аччыгыйа, Сыгый Кырынаастыыр – «Сыгый Кырынаастыыр» У. Избекова, «Учитель» Б. Харысхал, Оппуруос- «Захотевший ребенка» П.Ойунского и др.

В Театре Олонхо: — Ньыка харахсын – «Эллэй Боотур» Алтан Сарына.

Роли в кино: Анна Ивановна — «Дьикти саас» Далана, реж. Н. Аржакова.

10. СТРУЧКОВ Илья Юрьевич (12.05. 1981г) — актер драматического театра и кино.

Родился в с. Томтор Верхоянского района. В 2002 г. окончил якутскую студию Высшего Московского театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по специальности актер драматического театра и кино. С 2002 г. работает в Саха академическом театре им. П.А.Ойунского.

Основные роли: Эрдэлиир Миитэрэй – «Весенняя пора» А. Аччыгыйа; Кыһыл ойуун — олонхо «Кыыс Дэбилийэ»; саллаат — «Материнское поле» Ч. Айтматова; Боппуок – «Восхождение первого», Попов — «Прости, отец, прости!», Никус- «Три реалиста» В. Харысхала; Миша Авелов – «В защиту прекрасного», Бегюл Бэгэ — «Дыгын Дархан» И. Гоголева; Бэргэн — «Старушка Бэйбэрикээн» якутская сказка; Нохой – «По велению Чингисхана» Н. Лугинова; Серега – «Ангелы не плачут» Д. Привалова; Сааска — «В центральных районах ожидаются дожди» Сиэн Экэра; Чзун Цзы – «Девушка из шелка» китайская сказка; автор- «Братья» Алампа; Мэндуни – «Дух земли » П. Ламутского, Бобчинский- «Ревизор» Н. Гоголя и др.

Роли в кино: солдат-тунгус «ДМБ», Харачаас – «Тайна Чингисхана» реж. А.Борисов.

11. ТАРАХОВСКИЙ Руслан Игоревич (22 декабря 1980г.) — актер драматического театра и кино, режиссер.

Родился в г. Якутске. В 2002 г. окончил Высшее Московское театральное училище им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по специальности актер драматического театра и кино. С 2002 года работает в Саха академическом театре им. П.А.Ойунского. В 2006г. окончил Арктический государственный институт культуры и искусств по специальности режиссер. С 2010г. – главный режиссер театра.

Основные роли: Нарочный – «Весенняя пора» А. Аччыгыйа; Ромео — «Однажды в городе» по трагедии «Ромео и Джульетта» В. Шекспира; Тайчаар – «По велению Чингисхана» Н. Лугинова; Уот Усутакы – олонхо «Туйаарыма Куо»; глава наслега — «Забастовка быков» Д. Наумова; дурачок — «Игра жизни» Алампа; учитель Афанасьев – «Восхождение Первого», Благоев — «Сестра милосердия», Павел – «Прости отец, прости!», Митта — «Учитель», режиссер — «Три реалиста» В. Харысхала; Глумов – «На всякого мудреца довольно простоты» А.Островского; Эдуард Абрамович — «В защиту прекрасного», Гаврил – «Черный стерх» И.Гоголева; Орулуос Дохсун — «Сон шамана» А. Кулаковского, Лебедев- «Сегодня или никогда» Д.Наумова; Троцкий – «Максим» С. Данилов, В. Протодьяконов. Н.Лугинов, Д. Наумов, В. Харысхал, Е. Алексеев и др.

Постановки: «В защиту прекрасного», «Долина стерхов» И. Гоголева; «Восхождение Первого», «Сестра милосердия» В. Харысхала; «Гарольд и Мод» К.Хиггинса; «Сон Макара» В.Короленко; «Снежная королева» Г. Андерсена; «Сердце солдата» И.Гоголева в «Трех новеллах о войне»; «Сыгый Кырынаастыыр» У. Избекова; китайская сказка «Девушка из шелка»; индийская сказка «Волшебное кольцо»; «Братья» Алампа; «Никогда…» Л.Васильевой; «Сон шамана» А. Кулаковского; «Дух земли» П. Ламутского, «Сегодня или никогда…» Д. Наумова; «Манчаары» В.Никифорова- Кюлюмнюр, «Судьба» Н. Якутского; «Максим» С. Данилов, В. Протодьяконов. Н.Лугинов, Д. Наумов, В. Харысхал, Е. Алексеев и др.

Роли в кино: Павел – «Лыах» реж. В. Семенова. Режиссер фильма «Кытыл».





12. ТАТАРИНОВ Дмитрий Дмитриевич (14.12. 1979) — актер драматического театра и кино.

Родился. в п. Сангар Кобяйского района. В 2002 г. окончил якутскую студию Высшего Московского театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по специальности актер драматического театра и кино. С 2002 г. работает в Саха академическом театре им. П.А.Ойунского.

Основные роли: Гена Ескин – «Чудная баба» Н.Садур; пастырь Аниган – «Гарольд и Мод» К.Хиггинс; Проня- «Узорчатая ураса» Сиэн Чолбодук; Грегорио — «Однажды в городе» по «Ромео и Джульетта» В. Шекспира; торговец — «Сон Макара» В.Короленко; капитан Васюков – «Случай на озере Сайсары» Е. Неймохова; санитар – «Кэт Марсден. Сестра милосердия», молодой Василий — «Отец, прости!», Николай Неустроев – «Три реалиста» В. Харысхала; суруксут Сиидэркэ – «Хара кыталык» И.Гоголева; Туэрэн Чубук – «Сыгый Кырынаастыыр» У. Избекова; император зла — «Девушка из шелка» китайская сказка; Честолюбец — «Маленький принц» А. Экзюпери; Тинкани — «Дух земли» П.Ламутского; Артемьев — «Сегодня или никогда» Д.Наумова, писарь — «Хууннар» Н.Лугинова, Федор – «Судьба» Н. Якутского; Таҥара кулута — «Хайа аарымалара» (Гиганты горы) Л. Пиранделло и др.

Роли в кино: Ганико- «Кытыл» реж. Р. Тараховского.

13. ТУРАНТАЕВ Геннадий Николаевич (19.03.1981г) — актер драматического театра и кино.

Родился в с. Ожулун Чурапчинского района ЯАССР. В 2002 г. окончил якутскую студию Высшего Московского театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по специальности актер драматического театра и кино. С 2002 г. работает в Саха академическом театре им. П.А.Ойунского.

Основные роли: купец Захаров – «Я вернусь…», Шеломов – «Восхождение Первого» В. Харысхала; Соломон Мудрый — «Завещание оставленный мной», Ыналба Уйбаан- «Захотевший ребенка» П.Ойунского; Халамас – «Макбет» Э. Ионеско, Кутэр Боронкууйап – «Наара Суох», Бэрт Хара – «Дыгын Дархан», Алаа Мо5ус – «Шалун шалунишка» И. Гоголева; аббат Лоренцо – «Однажды в городе» по трагедии «Ромео и Джульетта», сын Тиита — «Тиит» В. Шеспира; Сиги Кутук – «По велению Чингисхана», хозяин — «Кустук» Н. Лугинова; Баскандал – «Дети бога Солнца» Нь. Аргунова; Мамаев — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского; Хара Бэкир — «Весенняя пора» А. Аччыгыйа; жеребец- «Плач игила» А. Ооржак; Андрей — «Три сестры» А.Чехова; Хамсеев – «Случай на озере Сайсары» Е. Неймохова; НКВД-ник «Свет белого дня» Е. Захаровой; Топпот – «Сын вечного неба Василий Манчаары» А. Дойду; Огуруо Бытык- «Сыгый Кырынаастыыр» У. Избекова; Дэв – «Волшебное кольцо» индийская сказка; Куруйон — «Антигона» Софокл; Батыев — «Сегодня или никогда» Д. Наумова; Панда — «Цирк Альберти» Бергмана; Земляника – «Ревизор» Н. Гоголя; Маркени — «Дух земли» П. Ламутского; Чоочо- «Манчаары» В. Никифорова- Кюлюмнюр; Хин – «Ассоль. Алые паруса» П. Морозова; Чубуков- «Предложение» А. Чехова; Эйлиф – «Мамаша Кураж и ее дети» Б.Брехта и др.

Роли в кино: солдат – тунгус — «ДМБ», чукча — «Альфа-банк» реж. Т. Бекмамбетова, якут – «Река», реж. А.Балабанова, бурят- «Тайна шамана» реж. А. Орлова, Өөчүк – «Бриллиантовый теленок», реж. К.Барашкова, Оотой – «Дыши», реж. С. Потапова, Прораб, Дед — «Кэскил» 1,2 части, реж. Д.Шадрина, А.Егорова, Чомчоев — «Кыhын тымныы эрээри дьоллоох дьонно ичигэс (Любовь греет)», реж. Д.Шадрина, А.Егорова, Куока — «Юбилей» реж. Р. Дорофеева, воин – «Тайна Чингисхана», реж. А.Борисова, Работорговец – «Орда», реж. А. Прошкина, Гоша — «Подснежники» реж. С. Потапов; Кыах Бааска — «Пятнадцать дней» реж. А. Амбросьев и др.

14. ШАДРИН Дмитрий Васильевич

Родился в 1981 году в селе Октемцы Орджоникидзевского района Якутской АССР.

В 2002 году окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина по специальности «актер театра и кино».

В 2009 году получил диплом менеджера сценического искусства в Российской академии театрального искусства (ГИТИС).

В 2012 году – Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова по специальности «продюсер кино и телевидения».

Трудовую деятельность начал в 2002 году в Саха Академическом Театре им. П.А. Ойунского, где проработал артистом до 2013 года.

В 2013-2014 годы работал на киностудии «Сахафильм» начальником производственного отдела.

С 2015 года — директор «Сахафильм».

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ

Лауреат премии Всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска», спектакль «Макбет».

15. ШАДРИНА Нюргуяна Николаевна (13.01.1981), актриса драматического театра и кино. С 2012г. работает по договору актрисой в Театре Олонхо.

Родилась в с. Бологур Амгинского района. В 2002 г. окончила якутскую студию Высшего Московского театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России по специальности актриса драматического театра и кино. С 2002 г. работает в Саха академическом театре им. П.А.Ойунского.

Основные роли:

Аанчык – «Весенняя пора» Амма Аччыгыйа,

леди Капулетти – «Однажды в городе» по трагедии «Ромео и Джульетта» В.Шекспира,

леди Макбет – «Макбет» Э.Ионеско,

Вера – «В защиту прекрасного»,

ветер- «Шалун шалунишка»,

старшая Хобороос – «Черный стерх» И. Гоголева,

Туйаарыма Куо – олонхо «Туйаарыма Куо»,

Клара — «Кэт Марсден. Сестра милосердия»,

Линь китаянка — «Прости, отец, прости!» В. Харысхала,

Ньургуьун – «Город любви» мюзикл,

Оля — «Чудная баба» Н. Садур,

Сосо – «Я вижу солнце» Н. Думбадзе в «Трех новеллах о войне»,

подруга- «Люби меня, люби» В. Красногорова,

Девушка- «Девушка из шелка» китайская сказка,

Балбаара- «Сыновей колокол» С. Барановой и др.

Роли в Театре Олонхо:

в поэтическом спектакле «Ырыа-хоьоон» А. Кулаковского.

Роли в кино:

«Дыши» реж. С. Потапов,

«Кэскил», реж. А.Егоров, Д.Шадрин,

«Любовь греет» реж. А.Егоров, Д.Шадрин.