15 тысяч лабораторных исследований подтвердили высокое качество воды Водоканала

Почти 15 тысяч лабораторных исследований подтвердили высокое качество воды в Якутске в первом квартале 2023 года

Химико-бактериологической лабораторией АО «Водоканал» за три месяца 2023 года проведено порядка 15 тысяч лабораторных исследований в Якутске. Кроме того, на водоочистных станциях в Верхневилюйске и Покровске проведено 276 лабораторных исследований.

Результаты подветрждают, что питьевая вода соответствует требованиям санитарных правил и норм.

Контроль качества питьевой воды в Водоканале производится в соответствии с программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды.

В Якутске в рамках производственного контроля исследовано 2813 проб по химическим, органолептическим, микробиологическим показателям.

Отбор проб производится на Водозаборной станции, водоузлах и водоколонках города.

В Водоканале качество воды контролируется на всех этапах – на входе на Водозаборную станцию, на этапах водоподготовки, перед подачей в распределительную сеть и непосредственно на сетях. Отметим, что в квартиры холодная питьевая вода поступает по квартальным и внутридомовым сетям, которые эксплуатируют управляющие и иные ресурсоснабжающие организации.

Контроль качества воды ведется по 53 показателям, включая металлы, анионные поверхностно-активные вещества, нефтепродукты и другие. В лаборатории используется более 60 методов исследований.

Многоуровневая система контроля качества воды позволяет своевременно реагировать на изменение в реке Лене и обеспечивать жителей Якутска гарантированно безопасной питьевой водой. Все элементы системы интегрированы между собой, что позволяет получать достоверные сведения о качестве водопроводной воды. Специалисты предприятия в круглосуточном режиме проводят оценку качества питьевой воды на соответствие нормативам.

Напомним, что АО «Водоканал» эксплуатирует только уличные сети холодного водоснабжения, обеспечивает подачу холодной питьевой воды до границ балансовой ответственности.