10.12.2021
18:40
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Якутия

15 тонн фруктов доставят в арктические районы Якутии

В арктические районы Якутии до конца года доставят 15 тонн фруктов. Вместе с фруктами в районы доставят яйца, колбасные изделия, молочные продукты, детское питание и кондитерские изделия. Об этом сообщили в пресс-службе «Якутоптторг».

«Для отправки в районы Крайнего Севера закуплены и сейчас находятся в пути 15 тонн свежих фруктов. Это яблоки, апельсины, мандарины, ананасы, гранаты, виноград, грейпфрут, груши. Мы ожидаем товар на следующей неделе в Якутии», – уточнили в предприятии.

Всего до конца года в арктические районы авиацией и автозимниками доставят более 95 тонн продуктов.

Напомним, для сдерживания роста цен на продукты в арктических районах по поручению Главы республики Айсена Николаева открываются торгово-логистические центры «Якутоптторг». В этом году центры появились в Абыйском и Усть-Янском районах. В 2022 году подобные центры появятся в Верхоянском, Среднеколымском и Нижнеколымском районах.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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