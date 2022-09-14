15 сентября в АО «Теплоэнергосервис» стартует акция Лови удачу!

К своему 15-летию АО «Теплоэнергосервис» с 15 сентября по 15 ноября проводит акцию для населения «Лови удачу». Акция будет проводиться среди потребителей, проживающих как в многоквартирных домах, так и в частном секторе.

К участию в акции допускаются лицевые счета граждан-потребителей коммунальных услуг АО «Теплоэнергосервис»:

— зарегистрированных в личном кабинете tes.yakutskenergo.ru;

— оплативших в период с 15 сентября по 15 ноября задолженность за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет в размере не менее 3 000 руб.;

— не имеющие просроченную задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 15.11.2022 (задолженность за жилищно-коммунальные услуги по октябрь 2022 года должна быть погашена).

При соблюдении этих требований, каждый зарегистрированный плательщик может стать счастливым обладателем сертификата номиналом 4 000 рублей со сроком действия до 31 января 2023 года включительно! Если еще не зарегистрировались в личном кабинете, спешите! Количество сертификатов ограничено.

Итоги акции «Лови удачу» будут опубликованы на сайте ПАО «Якутскэнерго» до 22 ноября 2022 года, а сами сертификаты счастливые обладатели смогут получить с 25 ноября 2022 года до 31 января 2023 года включительно в офисе АО «Теплоэнергосервис».

Справка

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго».

Компания эксплуатирует 89 котельных и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе (р.п. Охотск) на севере Хабаровского Края.

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия). В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 140,465 МВт, тепловая – 1723,651 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,2 ГВт.