1,5 млрд рублей будет инвестировано из бюджета на подключение к интернету социально-значимых объектов в Якутии

Ранее сообщалось, что 18 июля прошел электронный конкурс на организацию доступа к сети Интернет для социально значимых учреждений Республики Саха (Якутия). Общая стоимость государственного контракта составила 1 млрд 486 тыс. рублей, исполнителем которого выступит ЗАО «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ». В течение трех лет всего к сети интернет в республике будет подключено 1221 социально значимых объекта, в том числе школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части, органы Росгвардии и территориальные избирательные комиссии. В сельской местности школы будут подключены на скорости не менее 50 Мбит/с, в городах – не менее 100 Мбит/с. В случае отсутствия технической строительства ВОЛС, подключение объектов осуществляется по спутниковым каналам связи со скоростью не менее 1 Мбит/с.

«После подключения всех объектов Минкомсвязь России обеспечит целевое субсидирование на оплату трафика в период 2022-2024 гг., – сообщил заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Евгений Макаров. – Таким образом школы и другие социальные объекты будут гарантировано подключены к высокоскоростному интернету. Помимо этого, будут субсидированы работы по организации структурных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения в образовательных организациях, реализующих программы среднего и специального образования».

Напомним, работы будут выполнены в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта Цифровая экономика.

Информационная справка:

ЗАО «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ» — оператор фиксированной спутниковой связи VSAT, предоставляющая широкий спектр телекоммуникационных услуг спутниковой связи для предприятий различных сфер экономической деятельности и системный интегратор в области систем спутниковой связи. ЗАО «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ» было основано в 2005 году. Компания входит в Группу компаний АО «Амтел-связь».