1,5 млн рублей — за лучший ИТ-проект
На неделю продлён приём заявок на 7 поток Акселератора инновационных проектов «Б8″@b8accelerator, который поддерживает стартапы на ранних стадиях. Самые интересные проекты получат поддержку в 1,5 млн рублей!
Вы делаете первые шаги в сфере ИТ? Начали собирать команду, запустили проект, и хотите понять, какие шаги нужны для масштабной раскрутки?
Прохождение через акселератор поможет за три месяца усилить проект и вывести его к инвесторам. Вы за короткий срок проверите свои бизнес-теории, прокачаете необходимые компетенции, и углубитесь в особенности технологического бизнеса.
Мы предоставляем командам:
🚀Уникальную информацию обо всех аспектах ведения инновационного бизнеса;
🚀Нетворкинг с партнерами, экспертами, другими стартапами и потенциальными клиентами;
🚀Уроки по улучшению предпринимательских компетенций;
🚀Консультации с международной сетью менторов;
🚀Лучшие получат финансирование.
Кто может участвовать в «Б8»?
🚀Стартапы, малые и средние инновационные компании с MVP или готовым продуктом.
Приём заявок до 7 марта 2022 года. Успевайте подать заявку!
Ссылка на регистрацию https://b8accelerator.com/zayavka-na-uchastie/
Организатором акселерационной программы «Б8» выступает Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия). «Б8» начал свою работу весной 2019 года, предложение финансирования получили уже более 40 выпускников акселератора.
+7 (999) 174-67-82