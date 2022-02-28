1,5 млн рублей — за лучший ИТ-проект

На неделю продлён приём заявок на 7 поток Акселератора инновационных проектов «Б8″@b8accelerator, который поддерживает стартапы на ранних стадиях. Самые интересные проекты получат поддержку в 1,5 млн рублей!

Вы делаете первые шаги в сфере ИТ? Начали собирать команду, запустили проект, и хотите понять, какие шаги нужны для масштабной раскрутки?

Прохождение через акселератор поможет за три месяца усилить проект и вывести его к инвесторам. Вы за короткий срок проверите свои бизнес-теории, прокачаете необходимые компетенции, и углубитесь в особенности технологического бизнеса.

Мы предоставляем командам:

🚀Уникальную информацию обо всех аспектах ведения инновационного бизнеса;

🚀Нетворкинг с партнерами, экспертами, другими стартапами и потенциальными клиентами;

🚀Уроки по улучшению предпринимательских компетенций;

🚀Консультации с международной сетью менторов;

🚀Лучшие получат финансирование.

Кто может участвовать в «Б8»?

🚀Стартапы, малые и средние инновационные компании с MVP или готовым продуктом.

Приём заявок до 7 марта 2022 года. Успевайте подать заявку!

Ссылка на регистрацию https://b8accelerator.com/zayavka-na-uchastie/

Организатором акселерационной программы «Б8» выступает Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия). «Б8» начал свою работу весной 2019 года, предложение финансирования получили уже более 40 выпускников акселератора.