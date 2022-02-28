28.02.2022
12:32
97

Якутия

1,5 млн рублей — за лучший ИТ-проект

На неделю продлён приём заявок на 7 поток Акселератора инновационных проектов «Б8″@b8accelerator, который поддерживает стартапы на ранних стадиях. Самые интересные проекты получат поддержку в 1,5 млн рублей!

Вы делаете первые шаги в сфере ИТ? Начали собирать команду, запустили проект, и хотите понять, какие шаги нужны для масштабной раскрутки?

Прохождение через акселератор поможет за три месяца усилить проект и вывести его к инвесторам. Вы за короткий срок проверите свои бизнес-теории, прокачаете необходимые компетенции, и углубитесь в особенности технологического бизнеса.

Мы предоставляем командам:

🚀Уникальную информацию обо всех аспектах ведения инновационного бизнеса;

🚀Нетворкинг с партнерами, экспертами, другими стартапами и потенциальными клиентами;

🚀Уроки по улучшению предпринимательских компетенций;

🚀Консультации с международной сетью менторов;

🚀Лучшие получат финансирование.

Кто может участвовать в «Б8»?

🚀Стартапы, малые и средние инновационные компании с MVP или готовым продуктом.

Приём заявок до 7 марта 2022 года. Успевайте подать заявку!

Ссылка на регистрацию https://b8accelerator.com/zayavka-na-uchastie/

Организатором акселерационной программы «Б8» выступает Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия). «Б8» начал свою работу весной 2019 года, предложение финансирования получили уже более 40 выпускников акселератора.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх