03.06.2022
16:20
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Происшествия

15-минутный разговор со лжесотрудниками банка стоил вахтовику почти 1,7 миллиона

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району обратился 43 –летний вахтовик из Красноярского края.  Мужчина сообщил, что телефонные мошенники обманным путем похитили с его счета более полутора миллионов рублей. Со слов потерпевшего, аферисты представились работниками банка и заявили, что третьи лица пытались получить доступ к его личному кабинету.  Диалог с «банковскими служащими» продлился около 15 минут, после которого он обнаружил, что на него оформили кредит и списали все заемные средства в размере 1 684 000 рублей.

Уважаемые граждане! Всегда проявляйте бдительность и относитесь настороженно к телефонным звонкам с неизвестных абонентских номеров. Напоминаем, что банки никогда не звонят своим клиентам с подобной информацией. Они могут инициировать общение только для консультаций по банковским продуктам и кредитно – финансовым услугам. Будьте осторожны!

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ОМВД России по Мирнинскому району

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