15 миллионный долг Борисова Алексееву значительно разбух — СМИ

Верховный суд Якутии рассмотрел апелляционную жалобу на постановление горсуда о взыскании с бывшего директора Якутского колледжа связи, общественника Константина БОРИСОВА 15 млн. рублей, процентов за их пользование и неустойку, сообщает Sakhaday.

Ранее сообщалось, что деньги Борисов одолжил у предпринимателя и общественника Афанасия АЛЕКСЕЕВА в феврале 2019 года, обещал вернуть через восемь месяцев, но так и не сделал этого.

Якутский горсуд посчитал, что иск правомерен и взыскал с Константина Борисова долг в 15 млн рублей, проценты за пользование займом в 13,2 млн, неустойку в 2 млн рублей. Кроме того, проценты, начиная с 5 марта 2022 года по дату фактического исполнения обязательства, исходя из ставки 15,06%, и неустойку за такой же период времени, размер которой будет рассчитан в соответствии ключевой ставке ЦБ. Отметим, с 28 февраля до 8 апреля ключевая ставка составляла рекордные 20%. И только 10 июня ЦБ вернул ее к докризисным значениям — 9,5%.

Константин Борисов обжаловал это решение в Верховном суде Якутии. 13 июля суд рассмотрел апелляционную жалобу и частично ее удовлетворил. Постановление суда еще не опубликовано. Однако Афанасий Алексеев заявил, что в основном решение горсуда осталось в силе.

Константин Борисов не желает общаться с прессой на эту тему.

Предприниматель рассказал «Аартык», что Борисов попросил у него в долг 15 млн рублей, чтобы купить технику для реализации проекта по разработке золотоносного месторождения. Деньги у Алексеева Борисов получал вместе с супругой. Через полгода они развелись, но, по словам предпринимателя, продолжают проживать вместе.

Вплоть до февраля этого года Константин Борисов обещал Алексееву вернуть долг. Но так и не сделал этого.

На днях Борисов ВК добрым словом вспомнил Доброштаб, в котором год назад успешно работали и он сам, и Афанасий Алексеев, и многие другие общественники. При этом, ньюсмейкер особо выделил роль Александра ЖУРАКОВСКОГО как «единственного идейного проектанта». Всех других позиционировал как части этого дома. Например, «прочной крышей» он назвал первую леди республики Людмилу НИКОЛАЕВУ и общественницу Анжелику АНДРЕЕВУ. «Надежными стенами» счел Айыллана ВИНОКУРОВА, Дмитрия КУПРИЯНОВА, Айыла ДЬУЛУР5А. Истца Афанасия Алексеева Константин Борисов отнес к категории «прочный пол», которую разелили с ним еще пять менее известных членов Доброштаба. Есть еще «светлые окна» — Ольга ГРИГОРЬЕВА, Ольга СЕМЕНОВА и другие; «широкие двери» — Гульнара АЛЕКСЕЕВА и другие. А еще были те, кто выполняли функции «умного дома», считает Константин Борисов.

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