15 марта завершится приём заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов

На сайте президентскиегранты.рф продолжается сбор заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2019 году.

Заявки заполняются и подаются в электронной форме на сайте президентскиегранты.рф, что делает участие в конкурсе доступным для некоммерческих организаций даже из самых отдаленных территорий.

Заявки можно подать по 13-и грантовым направлениям:

— Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

— Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни

— Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства

— Поддержка молодежных проектов

— Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

— Поддержка проектов в области культуры и искусства

— Сохранение исторической памяти

— Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных

— Охрана окружающей среды и защита животных

— Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия

— Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников

— Развитие институтов гражданского общества

— Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие неправительственные организации, зарегистрированные не позднее 15 марта 2018 года (для претендующих на грант до 500 тысяч рублей – не позднее 15 сентября 2018 года).

Подать заявки можно с 1 февраля по 15 марта. Оценивать их будут свыше 600 независимых экспертов из большинства регионов страны.

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 1 июня, а реализация проектов начнется с 1 июля.

Напомним, в прошлом году для участия в первом этапе конкурса из Якутии было подано 67 заявок, из которых гранты получили 9 некоммерческих организаций, в том числе Якутское республиканское общественное движение по поддержке гражданских инициатив в воспитании и дополнительном образовании детей «ВОСПИТАНИЕ — ВСЕМ ОБЩЕСТВОМ», Якутская городская общественная организация по развитию брейк-данса «YAKUTSK CITY BREAKERS», Фонд «СЕМЬЯ ДЛЯ РЕБЕНКА», Общественный фонд развития I Мальжагарского наслега Хангаласского улуса, «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ЛЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» и другие.