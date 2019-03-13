15 марта завершится приём заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов

На сайте президентскиегранты.рф продолжается сбор заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2019 году.
Заявки заполняются и подаются в электронной форме на сайте президентскиегранты.рф, что делает участие в конкурсе доступным для некоммерческих организаций даже из самых отдаленных территорий.
Заявки можно подать по 13-и грантовым направлениям:
— Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
— Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
— Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
— Поддержка молодежных проектов
— Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения
— Поддержка проектов в области культуры и искусства
— Сохранение исторической памяти
— Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных
— Охрана окружающей среды и защита животных
— Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия
— Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников
— Развитие институтов гражданского общества
— Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства
К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие неправительственные организации, зарегистрированные не позднее 15 марта 2018 года (для претендующих на грант до 500 тысяч рублей – не позднее 15 сентября 2018 года).
Подать заявки можно с 1 февраля по 15 марта. Оценивать их будут свыше 600 независимых экспертов из большинства регионов страны.
Итоги конкурса будут объявлены не позднее 1 июня, а реализация проектов начнется с 1 июля.
Напомним, в прошлом году для участия в первом этапе конкурса из Якутии было подано 67 заявок, из которых гранты получили 9 некоммерческих организаций, в том числе Якутское республиканское общественное движение по поддержке гражданских инициатив в воспитании и дополнительном образовании детей «ВОСПИТАНИЕ — ВСЕМ ОБЩЕСТВОМ», Якутская городская общественная организация по развитию брейк-данса «YAKUTSK CITY BREAKERS», Фонд «СЕМЬЯ ДЛЯ РЕБЕНКА», Общественный фонд развития I Мальжагарского наслега Хангаласского улуса, «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ЛЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» и другие.