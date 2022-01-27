15-летняя американка учит якутский язык — соцсети

15-летняя американка-полиглот учит якутский язык — всего она знает 27 языков. «Эҕэрдэ! Мин аатым Айбал! Мин 15 саастаах Америка полиглотын сахалыы саҥардым. Мин Саха Республикатын таптыыбын!», — пишет Кэмерон в Инстаграме @kidpolyglot. Привет! Мое имя Айбал! Я 15 летний американский полиглот говорю по-якутски. Я люблю Республику Саха!

Она свободно говорит на английском, вьетнамском, немецком, тайском, японском, корейском и других языках. После изучения казахского языка она взяла себе имя Айбала — «лунный ребенок». В свободное время она изучает различные языки и культуру народов мира, а также уже третий год сама преподает языки.