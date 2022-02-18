18.02.2022
16:08
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Мультикультурная Якутия

15-летняя американка делится успехами в изучении якутского 🤩

15-летняя американка @kidpolyglot учит якутский язык — всего она знает 27 языков, а также уже третий год сама преподает языки. Кэмерон после изучения казахского языка взяла себе имя Айбала — «лунный ребенок».

Гиперполиглот из Америки продолжает признаваться в любви Якутии и якутскому языку, а столица республики попала в топ-10 городов, которые девушка мечтает посетить.

Якутяне активно комментируют посты девочки-полиглота и всячески поддерживают Айбалу: «маладьыас», «эҕэрдээ 🙌Эмиэрикэ хоһуун кыыһыгар», «yчyгэй дии».

А на наблюдение, что «одни якуты в коментах» отвечают — «любим мы такое, невозможно пройти мимо».

День родного языка и письменности народов Якутии отмечают и в США
Фото: Из соцсетей
Источник: kidpolyglot
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