18.02.2022
16:08
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Мультикультурная Якутия
15-летняя американка делится успехами в изучении якутского 🤩
15-летняя американка @kidpolyglot учит якутский язык — всего она знает 27 языков, а также уже третий год сама преподает языки. Кэмерон после изучения казахского языка взяла себе имя Айбала — «лунный ребенок».
Гиперполиглот из Америки продолжает признаваться в любви Якутии и якутскому языку, а столица республики попала в топ-10 городов, которые девушка мечтает посетить.
Якутяне активно комментируют посты девочки-полиглота и всячески поддерживают Айбалу: «маладьыас», «эҕэрдээ 🙌Эмиэрикэ хоһуун кыыһыгар», «yчyгэй дии».
А на наблюдение, что «одни якуты в коментах» отвечают — «любим мы такое, невозможно пройти мимо».
Фото: Из соцсетей
Источник: kidpolyglot
#15-летняя американка делится успехами в изучении якутского 🤩#американский полиглот#республика саха (якутия)#Якутия
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