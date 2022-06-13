15-летний подросток из Якутии перевернулся на отцовском мотоцикле

В результате ДТП различные травмы получил 13-летний пассажир.

10 июня в 12:00 в селе Сулгачча Амгинского улуса 15-летний подросток , управляя мотоциклом «Регул Мото», не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с проезжей части. В результате ДТП различные травмы получил 13-летний пассажир. Его госпитализировали в местную больницу. Сам водитель не пострадал, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе ГИБДД республики.

В момент автоаварии у обоих несовершеннолетних отсутствовали мотошлемы и другие средства защиты. Безусловно, права управления мототранспортом школьник не имеет. В ходе разбирательств выяснилось , что мотоцикл принадлежит его отцу. В момент аварии родителей не было дома. Подросток имел свободный доступ к ключам мототехники. Материалы по факту дорожно — транспортного происшествия переданы в подразделение ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности.



Госавтоинспекция напоминает, что родители, передавшие управление мотоциклом несовершеннолетнему, не имеющему водительского удостоверения, подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст.12.7 КоАП РФ, штраф за которую составляет 30 тысяч рублей. Кроме этого, они будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, а подросток поставлен на профилактический учет.

В преддверии летних каникул родителям необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность свободного доступа несовершеннолетних к ключам мотоциклов, а также запретить управление скутерами и мопедами без соответствующего на то права и навыков вождения.





