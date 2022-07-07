15 лесных пожаров потушили в Якутии за сутки

На территории республики за сутки ликвидировано 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 564,3 га. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников.

Пожары потушены на территориях Мегино-Кангаласского, Горного, Олекминского, Амгинского, Алданского, Нерюнгринского, Усть-Майского районов, а также Маганского лесничества.

За сутки обнаружено 17 лесных пожаров на общей площади 1 374 га на территориях Хангаласского, Намского, Усть-Майского, Алданского, Нерюнгринского, Томпонского районов и два на территории НП «Ленские столбы».

Таким образом, на утро в Якутии действуют 87 лесных пожаров на площади 42 900 га: 37 — в Нерюнгринском районе, 19 — в Алданском районе, 12 — в Усть-Майском районе, 5 — в Оленекском районе, по 4 — в национальном парке «Ленские столбы» и Мирнинском районе, 2 — в Томпонском районе, по 1 — в Намском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском районах.

В аналогичную дату прошлого года действовало 282 лесных пожара на общей площади 922 527,6 га.

Ведётся работа по тушению 22 лесных пожаров на площади 4 581 га в Алданском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Оленекском, Томпонском, Чурапчинском, Усть-Майском, Хангаласском районах и на территории НП «Ленские столбы».

Локализовано 8 лесных пожаров площадью 242,5 га на территориях Усть-Майского, Алданского, Нерюнгринского, Мегино-Кангаласского районов, а также 2 на территории НП «Ленские столбы».

В тушении пожаров принимают участие 763 человека, из них 461 сотрудник Авиалесоохраны, 202 работника лесопожарной службы, 101 доброволец из числа местного населения. Задействовано 60 единиц техники.

Продолжается работа по искусственному вызыванию осадков. Самолет Ан-26 «Циклон» ФБУ «Авиалесоохрана» вчера работал на территории Нерюнгринского, Горного районов и городского округа «город Якутск». Самолет-лаборатория Як-42Д Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет) применялся в Чурапчинском и Таттинском районах.

Также в работах было задействовано два вертолет для переброски сил и средств. На авиапатрулировании было 8 самолетов.

С начала пожароопасного сезона 2022 года на территории Якутии зарегистрировано 304 лесных пожара на общей площади 136 342,4 га. В аналогичный период 2021 года с начала пожароопасного сезона было 897 лесных пожаров на общей площади 1088 130,07 га.