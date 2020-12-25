15 известных якутян награждены медалью

В соответствии с решением правления некоммерческого партнерства «Содействие развитию дружественных отношений с Исландией «ОДРИ» медалью «За дружбу и сотрудничество между Россией и Исландией», посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Исландией награждены 15 якутян за активную работу по развитию международного гуманитарного сотрудничества, а также за укрепление дружбы между народами России и Исландии, в том числе И.И. Тарбахов, шеф-повар ресторана «Тыгын Дархан», М.В. Мучин, советник первого Президента республики, С.И. Черноградский, многократный чемпион Якутии по лыжам, исполнитель олонхо «Дархан», запевала осуохай, А.Н. Игнатьев, бывший глава МО «Бютейдяхский наслег» Мегино-Кангаласского района, К.К. Родионов, директор музея с. Бютейдях Мегино-Кангаласского района и др.

Накануне Нового года состоялось вручение медалей сотрудникам Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, активистам Общества Дружбы «России-Исландии»: О.П. Максимовой, заведующей культурно-образовательным отделом, М.В. Стручковой, заведующей выставочным отделом, Л.Н. Егоровой, ученому секретарю, большому другу музея С.И. Черноградскому, организаторам выставок заслуженного деятеля искусств РС(Я) А.Г. Аргуновой-Куерэгэй, различных встреч с делегациями Исландии и т.д.

Кроме того, награжденные оказывали содействие в съемках фильма о Якутии, об олонхо, в частности С.И. Черноградский исполнил олонхо и осуохай на английском языке. Сотрудничество продолжается.