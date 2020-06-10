10.06.2020
11:21
80
Культура & Образование
15 июня пройдет прямой эфир ректора АГАТУ
15 июня в Инстаграм-аккаунтах @agatu_news и @sleptsov.ivan, а также в Youtube-канале университета «Вестник Арктического ГАТУ» состоится прямой эфир с участием Ректора АГАТУ Ивана Ивановича Слепцова.
Тема эфира – особенности приемной кампании 2020 года. Иван Иванович ответит на актуальные вопросы абитуриентов и расскажет об основных направлениях учебной деятельности АГАТУ.
Не упустите возможность получить ответы на все вопросы о работе университета. Ждем всех в прямом эфире
Фото: Пресс-служба Арктического ГАТУ.
Источник: Пресс-служба Арктического ГАТУ.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.06.2020
71
10.06.2020
147
10.06.2020
72
10.06.2020
99
10.06.2020
93
10.06.2020
139
10.06.2020
619
10.06.2020
190
10.06.2020
263
10.06.2020
132
10.06.2020
166
10.06.2020
130
10.06.2020
164
10.06.2020
584
10.06.2020
1151
10.06.2020
404
10.06.2020
294
10.06.2020
885
10.06.2020
1198
10.06.2020
628
09.06.2020
492
09.06.2020
1312
09.06.2020
599
09.06.2020
1092
09.06.2020
408
09.06.2020
1239
09.06.2020
2229
09.06.2020
566
09.06.2020
396
09.06.2020
1085
09.06.2020
807
09.06.2020
1386
09.06.2020
886
09.06.2020
810
09.06.2020
1035
09.06.2020
611
09.06.2020
519
09.06.2020
493
09.06.2020
413
09.06.2020
842
09.06.2020
549
09.06.2020
1401
09.06.2020
866
09.06.2020
1739
09.06.2020
418
09.06.2020
408
09.06.2020
1152
09.06.2020
391
09.06.2020
1642
09.06.2020
2123
09.06.2020
3150
09.06.2020
443
09.06.2020
559
09.06.2020
991
08.06.2020
617
08.06.2020
642
08.06.2020
1707
08.06.2020
606
08.06.2020
601
08.06.2020
1294
ТОП НОВОСТИ
06.06.2020
7735
08.06.2020
5563
08.06.2020
5373
05.06.2020
4295
05.06.2020
3982
06.06.2020
3465
07.06.2020
3347
06.06.2020
3192
08.06.2020
3167