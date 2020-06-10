15 июня пройдет прямой эфир ректора АГАТУ

15 июня в Инстаграм-аккаунтах @agatu_news и @sleptsov.ivan, а также в Youtube-канале университета «Вестник Арктического ГАТУ» состоится прямой эфир с участием Ректора АГАТУ Ивана Ивановича Слепцова.

Тема эфира – особенности приемной кампании 2020 года. Иван Иванович ответит на актуальные вопросы абитуриентов и расскажет об основных направлениях учебной деятельности АГАТУ.

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